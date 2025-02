A homenagem que Phil Collins recebeu de sua filha em seu aniversário

A atriz Lily Collins, de 35 anos, fez uma carinhosa homenagem ao seu pai, o lendário cantor e compositor britânico Phil Collins, nesta quinta-feira (30). Na ocasião, a artista publicou duas fotos mostrando o passado e o presente junto com o seu pai.

“De uma estrela da costa oeste ao palco do West End e em todos os lugares – estou muito grata por estar 7ao seu lado e pelo apoio, experiências e amor que temos e continuaremos a compartilhar”, legendou Lily Collins.

E continuou: “Quanto mais velha fico, mais aprecio todos os pequenos e especiais momentos que passamos juntos. Feliz aniversário, pai. Eu não poderia te amar mais ou estar mais grata por celebrar você hoje e todos os dias. Verdadeiramente. Para a lua e de volta”.

Lily Collins é fruto do relacionamento do ex-vocalista do Genesis com Jill Tavelman. Ambos estiveram casados entre 1984 e 1996.

Phil Collins, um dos maiores nomes da história da música, é também pai de Nicholas, Joely, Simon e Matthew. Reconhecido como um verdadeiro hitmaker, ele foi dono de vários dos grandes sucessos que nortearam a indústria musical nos anos 1980 e 1990 em sua bem sucedida carreira solo, além de seu elogiado trabalho a frente do Genesis.

Faixas como In The Air Tonight, Against All Odds (Take a Look at Me Now), One More Night, Sussudio, Another Day In Paradise, I Wish It Would Rain Down e Everyday são alguns dos grandes hits que Phil Collins eternizou na música.

Estima-se que Collins já tenha vendido mais de 150 milhões de discos em todo o mundo.

Confira a postagem de Lily Collins: