George Harrison: 'Living In The Material World' ganha reedição de 50 anos

Living in the Material World, o elogiado segundo álbum solo de George Harrison (1943-2001), que conta com músicas originais após a dissolução dos Beatles em 1970, comemorou recentemente seu 50º aniversário. Agora, o produto está a venda no mercado internacional através da Record Store pelo valor de US$ 26,99 (cerca de R$ 156 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis). As informações são do site Vinews.



Com letras ressaltando sua exploração duradoura de temas espirituais, Living In The Material World ressoou profundamente com o público. Apenas cinco semanas após seu lançamento em maio de 1973, tanto o LP quanto Give Me Love (Give Me Peace On Earth), um dos clássicos de George Harrison, ocuparam os primeiros lugares simultaneamente nas paradas de álbuns e singles dos EUA.

Após o lançamento, a Rolling Stone descreveu Living In The Material World como um "clássico pop", uma obra que "se destaca como um artigo de fé, milagrosa em seu esplendor".

Carinhosamente supervisionado por Dhani e Olivia Harrison, Living in the Material World foi agora completamente remixado das fitas masters originais para um conjunto impressionante de lançamentos de seu 50º aniversário.

Remixado pelo engenheiro de som Paul Hicks, vencedor de três prêmios Grammy, a nova mixagem eleva o álbum com uma atualização sonora, proporcionando um som mais brilhante, rico e dinâmico do que nunca. As 24 faixas contidas neste relançamento reúnem raridades e demos inéditas.

Confira o conteúdo completo da edição de 50 anos de Living In The Material World de George Harrison:

Disco 1

1. Give Me Love (Give Me Peace on Earth) (2024 Mix)

2. Sue Me, Sue You Blues (2024 Mix)

3. The Light That Has Lighted the World (2024 Mix)

4. Don't Let Me Wait Too Long (2024 Mix)

5. Who Can See It (2024 Mix)

6. Living in the Material World (2024 Mix)

7. The Lord Loves the One (That Loves the Lord) (2024 Mix)

8. Be Here Now (2024 Mix)

9. Try Some Buy Some (2024 Mix)

10. The Day the World Gets 'Round (2024 Mix)

11. That Is All (2024 Mix)

Disco 2

1. Give Me Love (Give Me Peace on Earth) (Take 18)

2. Sue Me, Sue You Blues (Take 5)

3. The Light That Has Lighted the World (Take 13)

4. Don't Let Me Wait Too Long (Take 49)

5. Who Can See It (Take 93)

6. Living in the Material World (Take 31)

7. The Lord Loves the One (That Loves the Lord) (Take 3)

8. Be Here Now (Take 8)

9. Try Some Buy Some (Alternative Version)

10. The Day the World Gets 'Round (Take 22)

11. That Is All (Take 24)

12. Miss O'Dell (2024 Mix)