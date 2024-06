Xand Avião presenteia Nattan com relógio de 1,8 milhão de reais

Em um gesto de amizade e admiração, o cantor Xand Avião surpreendeu o amigo e também cantor Nattan com um presente luxuoso: um relógio avaliado em 1,8 milhão de reais. A entrega do presente aconteceu durante um show em Campina Grande (PB).



Além disso, o comandante e Nattazinho cantaram juntos, agitando o público com muita música e forró.



Xand Avião vem realizando uma extensa agenda de shows no São João deste ano com sua turnê O Forró é Pop. A tour conta com mais de 34 shows, celebrando a essência de uma das festas mais populares do país, com sua banda de forró e produção da Vybbe.



Confira o momento da entrega do presente: