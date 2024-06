O cantor Dilsinho disponibilizou nesta quinta-feira (6) o segundo volume de seu novo projeto Diferentão, que está em todas as plataformas digitais pela Sony Music.



Depois de apresentar ao público as canções inéditas deste trabalho, Dilsinho concluiu o álbum Diferentão 2, que chega acompanhado do inédito clipe de Sou Pagodeiro (Love Yourself).



Com oito faixas inéditas, incluindo regravações dos sucessos Diferentão, Gênio Azul, Ele ou Eu, Duas, O Choro é Livre, o disco conta também com os singles Era Pra Ser Nós Dois, Braile e o medley Samba Rock Do Molejão / Cilada / É Bom Demais.



Confira: