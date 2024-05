O clássico Meu Sangue Ferve Por Você, lançado pelo cantor Sidney Magal em 1977, ultrapassa as barreiras do tempo, esquentando até hoje o coração de pessoas de todas as idades.



Diante da proximidade da estreia do filme homônimo ao hit, internautas criam conteúdos cheios de paixão ao som deste grande sucesso da música brasileira.



O longa-metragem, dirigido por Paulo Machline e estrelado por Filipe Bragança, chega às telonas no próximo dia 30 de maio. Enquanto isso, no Spotify, houve neste mês um crescimento de 61% na quantidade de reproduções diárias de Meu Sangue Ferve Por Você.



Relembre o sucesso: