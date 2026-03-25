O futuro da cultura está nas mãos de quem participa

Mineira de BH e mãe de dois, é jornalista com especialização em Jornalismo Cultural (FAAP-SP) e MBA em Gestão pelo Ibmec. Há seis anos no Google, é Head de Comunicação do YouTube no Brasil. Escreve sobre encontros e desencontros entre cultura e tecnologia

Nos últimos dias, acompanhando fotos, vídeos e bastidores do Lollapalooza, um dos maiores festivais de música do Brasil, me peguei relembrando meus “tempos de fã”. Sempre amei música e passei a adolescência em shows de rock e hardcore nos mais variados endereços de Belo Horizonte. Fosse no Matriz, n’A Obra ou no Mineirão, presenciei eventos históricos para a minha geração, como o saudoso Pop Rock Brasil.

Ser fã no início dos anos 2000 já ensaiava seus primeiros contornos digitais. Enquanto o iPod era um luxo recém-lançado lá fora, por aqui os MP3 players se popularizavam e abriam as portas para o que a internet oferecia. Aos poucos, trocávamos as "cartas quilométricas" — aqueles pergaminhos artesanais feitos de folhas A4 coladas uma a uma, onde o suor da colagem era a prova real da paixão — por experiências virtuais coletivas. No Orkut, organizávamos nossas devoções em comunidades de tudo o que amávamos ou odiávamos, com a mesma intensidade. Era o embrião de uma mudança que daria protagonismo ao fã e alteraria para sempre nossa relação com o ídolo.

Hoje, ser fã tornou-se um ato amplamente participativo e criativo. De acordo com o relatório de Cultura e Tendências do YouTube, 84% das pessoas ativas on-line entre 14 e 44 anos se consideram fãs de algo ou alguém. Mas, na visão do The Fandom Institute (divisão da empresa de pesquisas KR&I), o conceito moderno de fandom evoluiu para além do fã-clube. Ele funciona como uma rede de inteligência coletiva e curadoria que satisfaz três necessidades humanas fundamentais: a conexão com o outro, a construção da própria identidade e o senso de pertencimento.

Nesse cenário, o fã moderno não espera pelo próximo lançamento; ele habita o ecossistema e ocupa o lugar de cocriador. No Brasil, 66% dos jovens entre 14 e 33 anos já se consideram criadores de conteúdo. O resultado é um fenômeno curioso: 74% da Geração Z admite gastar mais tempo assistindo a conteúdos que discutem um tema — como resumos, edits e comentários — do que o próprio conteúdo original. Um vídeo de fã editado com a música nova de um artista pode alcançar tanto sucesso — ou até mais impacto cultural — quanto o clipe oficial. O público não apenas consome; ele embala, ressignifica e distribui as tendências que o mercado tenta acompanhar.

Essa dinâmica acelerou os códigos de identidade. Roupas, gírias e acessórios que definem um fandom evoluem em velocidade exponencial. O que antes era uma "tribo" que durava uma década, hoje se renova em ciclos de semanas nos nossos feeds, alimentada por estética e vocabulário próprios. Um exemplo foi a febre das “pulseiras da amizade” entre os Swifties. O rito, inspirado em uma canção de Taylor Swift, cruzou fronteiras e transformou miçangas em um poderoso totem de pertencimento. No fandom moderno, um acessório artesanal pode carregar tanto significado — e gerar tanto impacto — quanto o próprio show no palco.

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Trocamos as cartinhas de papel pelas playlists compartilhadas. O ídolo deixou de ser um ser distante para se tornar o combustível de uma comunidade que se autogere e dita o que será hit amanhã. O futuro da cultura não está mais apenas nas mãos dos grandes estúdios, mas nas de quem topa participar da conversa. De toda forma, para mim, algo continua conectando o fã de qualquer tempo: a vontade de gritar para o mundo o nome de quem amamos para dizer, também, quem somos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.