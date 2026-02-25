A era dos memes de IA em áudio? O que o Google Lyria revela sobre o futuro

Mineira de BH e mãe de dois, é jornalista com especialização em Jornalismo Cultural (FAAP-SP) e MBA em Gestão pelo Ibmec. Há seis anos no Google, é Head de Comunicação do YouTube no Brasil. Escreve sobre encontros e desencontros entre cultura e tecnologia

Imagino que você já deve ter ouvido algo do tipo: "a TV vai matar o rádio". Ou que "o CD vai acabar com o vinil", e assim por diante. A chegada de uma nova tecnologia quase sempre desembarca com uma promessa assombrosa: a de acabar com o mundo da forma que conhecemos. No entanto, salvo raras exceções, a profecia não se cumpre – o que não significa que não impacte nossas vidas.

Na semana passada, o Google lançou o Lyria 3, seu modelo de inteligência artificial para geração de faixas de áudio. Integrado ao aplicativo do Gemini e em testes no YouTube nos Estados Unidos, ele permite que, a partir de um comando de texto simples ou até mesmo de imagens, qualquer pessoa crie 30 segundos de uma trilha musical.

Há quem reflita sobre os impactos disso na indústria da música. Mas, honestamente, esse é um campo em que a tecnologia já se consolidou há muito tempo. Recursos como o Pro Tools são amplamente usados para corrigir notas desafinadas e simular instrumentos ou batidas. Nessa dinâmica, outros componentes ganham relevância, como a força das performances ao vivo e a escolha estética de assumir (ou não) as melhorias do tratamento digital.

Quando a fotografia surgiu, no século 19, ela também transformou a cena artística. Ao liberar a arte da obrigação de retratar a realidade, abriu caminhos para além do figurativismo, impulsionando vanguardas que redefiniram a modernidade e levaram a obra de arte do objeto físico para o mundo. Aos poucos, a fotografia foi se tornando uma linguagem de expressão tão corriqueira que, hoje, a levamos para todo lado na palma das mãos, com celulares cujas câmeras poderiam deixar Henri Cartier-Bresson com inveja.

A IA generativa na música pode caminhar para um lugar parecido. Para mim, a questão é menos sobre se a IA vai substituir os artistas (tenho convicção de que não!) e mais sobre como essa tecnologia fará com que a música se torne uma forma de expressão pessoal e comunicação tão trivial quanto tirar uma foto com o celular.

Estaríamos, então, no início da era dos memes em áudio gerados por IA? Quer pedir desculpa a alguém? Gera uma trilha! Quer convidar para o seu aniversário? Manda uma canção! Quer resumir um assunto para alguém? Uma música é bem melhor que um áudio. Imagino o Lyria e outras tecnologias compondo a caixa de ferramentas que nós, brasileiros, já usamos com tanta maestria para gerar os melhores memes e interagir socialmente.

Claro que eu precisava testar isso tudo, e aqui está uma pequena experiência que fiz a partir do seguinte comando: “Gere uma trilha refletindo sobre a geração de música por IA e seu potencial para ser uma nova forma de comunicação para as pessoas. A música deve ser em estilo bossa nova, lenta e com uma voz feminina suave”. O resultado e a cifra você pode conferir a seguir.

Tom: C (Dó Maior)

Estilo: Bossa Nova (Lento)

[Introdução]

Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7 Fmaj7

[Versos]

Cmaj7 Fmaj7

Nas ondas do silêncio, um novo som,

Bm7(b5) E7(b9) Am7 A7(b9)

A máquina traduz a emoção.

Dm9 G13

E a canção que a mente artificial criou,

Em7 A7(b13)

É a ponte entre o seu e o meu coração.

[Refrão]

Fmaj7 Fm6

Floresce um novo jeito de falar de amor,

Em7 A7(b9)

Com a leveza de um beijo, sem dor.

Dm9 G13 Cmaj7 G7(13)

Floresce um novo jeito de falar de amor...

[Finalização]

Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7(9)

