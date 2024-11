O mundo acompanha com grande expectativa as eleições nos EUA, nas quais Kamala Harris e Donald Trump chegam às urnas hoje

A inteligência artificial, a biotecnologia, a robótica, a internet das coisas e blockchain estão transformando profundamente a economia, a sociedade e até mesmo o conceito de humanidade.



O mundo acompanha com grande expectativa as eleições presidenciais nos Estados Unidos, nas quais a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump chegam às urnas, hoje, praticamente empatados nas médias nacionais. Há diferenças políticas abissais entre ambos. Harris, se vencer, será a primeira mulher a governar os Estados Unidos, e Trump, que pode vir a ser o primeiro ex-presidente derrotado numa eleição a voltar ao poder. São eleições realmente atípicas.





O presidente Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição para não perder para Trump, que havia derrotado quando pleiteava o segundo mandato. Com sua renúncia, Kamala foi aclamada candidata pelo Partido Democrata e recuperou o terreno perdido em poucas semanas. Sua pequena vantagem, porém, nesses últimos dias de campanha, está diminuindo. Para alguns analistas, Trump voltou a ser favorito na disputa. Só nos resta aguardar os resultados do pleito, que combina eleições diretas nos estados e um colégio eleitoral de delegados, que representa a federação e elege o presidente. Na maioria dos estados, quem ganha as eleições elege todos os delegados, não há proporcionalidade.



O sistema de apuração das eleições norte-americanas é arcaico, com votação em cédulas de papel e contagem manual em muitos lugares, o que provoca demora na proclamação dos resultados e acusações de fraude. Na eleição passada, Trump aproveitou-se disso para se proclamar vencedor e estimulou a tomada do Capitólio por seus partidários, para impedir a posse de Biden. Nesta eleição, já estimula controvérsias sobre a lisura das eleições, caso perca novamente. Chega-se ao dia de votação – também foi possível votar antecipadamente, pelo correio – com as pesquisas muito apertadas em sete estados considerados decisivos, entre os quais Pensilvânia, Michigan e Wisconsin.

'Agora o governo é meu’: Fuad articula apoios para novo mandato





O pano de fundo das eleições americanas são aceleradas transformações tecnológicas e sociais, o declínio do sonho americano e uma corrida mundial para reinventar o Estado, no contexto de ascensão da China como segunda potência mundial. Entre os intérpretes dessas mudanças, há um consenso de que as democracias ocidentais não estão conseguindo acompanhá-las.



Eleição reaviva órfãos da 3ª via para 2026, mas Lula e Bolsonaro seguem na proa



A China e outros países da Ásia estão se modernizando rapidamente e põem em xeque a hegemonia norte-americana no Pacífico, para onde se deslocou o comércio mundial. A ineficiência e o tamanho excessivo do Estado moderno, a burocracia e os altos custos dos serviços públicos, as dificuldades enfrentadas para promover o crescimento econômico e manter o chamado “Estado de bem-estar social” são o pano de fundo da ascensão de forças de extrema-direita e reacionárias no mundo.



Signo de incertezas



A inteligência artificial, a biotecnologia, a robótica, a internet das coisas e “blockchain” (cripto moedas e compartilhamento de dados) estão transformando profundamente a economia, a sociedade e até mesmo o conceito de humanidade. As mudanças estão acontecendo de forma muito rápida e em escala global, com potencial de afetar toda a estrutura produtiva e o cotidiano das pessoas. Não se trata apenas de debater “o quê” e “como fazer”, mas também definir “quem somos”. Há incertezas e urgências para todos, as relações são mais voláteis e fluidas. Isso vale para os governos, as empresas e os indivíduos.



A integração de tecnologias como a internet das coisas (IoT), inteligência artificial e biotecnologia está criando inovações disruptivas que têm o potencial de modificar radicalmente setores inteiros, desde saúde e agricultura até o transporte e a energia. A automação e a inteligência artificial têm o potencial de substituir muitos empregos tradicionais, ao mesmo tempo em que criam novas oportunidades e demandam novas habilidades.

Venezuela acusa Brasil de violar Carta da ONU e de se 'fazer de vítima'





Esse ambiente gera duas atitudes: tentar barrar as mudanças e resgatar um passado imaginário ou acompanhar o processo pela via da modernização forçada. Ambas convergem para formas de governo autoritárias. Educação e o desenvolvimento de novas competências demandam tempo e regulamentação para preservar princípios éticos, como no caso da biotecnologia, garantir a liberdade e regulamentar a proteção de direitos dos indivíduos e o bem-estar social somente é possível na democracia. Nela, temas como privacidade e combate às desigualdades são essenciais.



O American Dream ou “Sonho Americano” sempre foi associado a prosperidade, liberdade e oportunidades iguais, que os Estados Unidos, bem ou mal, asseguraram desde a Independência. Entretanto, esse modo de vida americano está em declínio, devido às dificuldades de acesso a educação e saúde, à volatilidade do mercado de trabalho, à crise habitacional e às restrições aos direitos e liberdades individuais. É nesse cenário, agravado pelo aquecimento global, que Kamala e Trump se digladiam. A primeira aposta na democracia como a melhor forma para enfrentar os problemas; o segundo, não esconde seu projeto “iliberal”.