Greve no aeroporto de Lisboa causa atrasos e afeta voos para o Brasil

SIGA NO

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa (Portugal) enfrenta uma série de paralisações devido à greve dos trabalhadores da empresa Menzies Aviation, que reivindicam reajustes salariais e melhores condições de trabalho.

Essa mobilização está impactando milhares de passageiros e terá novos capítulos nos próximos dias.

A greve teve início na sexta-feira (25/7) e seguirá em dias intercalados pelo menos até setembro, conforme calendário divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA).

Os dias mais críticos daqui em diante estão previstos para os próximos fins de semana: 8 a 11/8, 15 a 18/8, 22 a 25/8 e 29/8 a 1/9.

A situação tem afetado voos na Europa e voos intercontinentais, como os que partem de Lisboa para diferentes cidades do Brasil. Passageiros relatam que há filas imensas nos controles de raio-X e imigração, atrasos no despacho de malas e dificuldade para chegar aos portões de embarque no horário previsto.

Alguns turistas brasileiros alertam que perderam seus voos por não conseguirem concluir os trâmites de segurança a tempo.

Há também relatos de extravio de bagagem e cancelamentos sem aviso prévio.

Dicas práticas para os passageiros

- Chegue com pelo menos 4 horas de antecedência ao aeroporto, mesmo para voos dentro da Europa.

- Se possível, viaje apenas com bagagem de mão, evitando despachar malas.

- Guarde todos os comprovantes: bilhetes, notas fiscais de gastos extras, comunicações com a companhia aérea.

- Exija assistência imediata da empresa: alimentação, transporte, hotel.

- Registre formalmente sua reclamação no canal da atendimento da empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A recomendação é reforçar o planejamento da viagem, evitar conexões com tempo limitado entre uma e outra cidade, cuja parada seja Lisboa, e ficar atento aos seus direitos enquanto durar essa situação caótica.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.