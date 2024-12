Período de férias: veja dicas para proteger sua residência

SIGA NO

Nesta época do ano, muitos brasileiros estão de férias e, por isso, durante esta semana e ao longo do mês de janeiro, é comum que planejem viagens. Contudo, é essencial adotar medidas para garantir a segurança do lar enquanto estiver ausente.

Residências vazias se tornam alvos fáceis para ladrões e invasores. Dados policiais indicam que, em dezembro e janeiro, há um aumento expressivo nos casos de furtos e arrombamentos domiciliares. Por isso, antes de sair para a tão esperada viagem, confira algumas orientações importantes para proteger sua casa:

Chave reserva e supervisão: Deixe uma cópia das chaves e seu contato com uma pessoa de confiança, como um amigo ou parente. Evite deixar as chaves na portaria, caso more em condomínio. Peça para alguém próximo visitar o imóvel regularmente, recolher correspondências e observar qualquer movimento suspeito.

Discrição nas redes sociais: Evite divulgar detalhes da sua viagem em redes sociais, pois é difícil controlar quem terá acesso às informações. Quanto menos pessoas souberem da sua ausência, melhor.

Suspensão de entregas: Interrompa temporariamente a entrega de jornais e revistas ou peça a um vizinho para recolhê-los, evitando que correspondências acumuladas denunciem sua ausência.

Serviços de vigilância: Ao contratar uma empresa de segurança, certifique-se de que ela possui registro na Polícia Federal. Essa verificação é essencial para evitar transtornos.

Campainha desligada: Desative a campainha para criar incerteza sobre a presença de moradores e desestimular possíveis invasores.

Registros e eletrônicos: Feche os registros de água e gás e desconecte os aparelhos elétricos das tomadas. Isso ajuda a prevenir acidentes durante sua ausência. Não deixe luzes acesas durante o dia, pois isso evidencia a falta de moradores. Se possível, instale sensores que liguem e desliguem as luzes externas automaticamente.

Segurança nos acessos: Garanta que portas, janelas e outros pontos de entrada tenham grades internas ou trancas adicionais para dificultar invasões. Evite colocar cadeados do lado externo do portão, pois isso pode sinalizar que a casa está vazia.

Manutenção do jardim: Se sua residência tiver um jardim visível da rua, contrate alguém para cuidar dele enquanto estiver fora. Um jardim bem cuidado transmite a sensação de que há pessoas no imóvel.

Seguindo essas orientações, é possível reduzir os riscos e curtir as férias com mais tranquilidade.