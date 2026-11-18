Você já sentiu que decepcionaria alguém se deixasse de ajudar? Para algumas pessoas, estabelecer um limite pode ser mais difícil do que assumir outra responsabilidade. Existe o receio de desagradar, perder o reconhecimento ou deixar de ser importante para alguém. Na visão sistêmica, o desejo de pertencer ocupa um lugar importante nas relações humanas. Será que, em algumas situações, tentamos garantir nosso lugar cuidando de problemas que não são nossos?

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Marcos Cançado, consultor de vendas, há quatro anos, trabalha em uma empresa do segmento de moda de luxo. Especialista em logística, conhece a importância dos processos e de como cada etapa interfere na experiência do cliente. Nesse mercado, um problema no estoque, na entrega ou no atendimento pode comprometer uma venda e a confiança de quem compra. Mas existe uma diferença entre acompanhar uma solução e sentir que precisa resolver tudo para não decepcionar alguém.

Essa diferença ganhou outro significado quando Marcos decidiu investigar por que algumas situações se repetiam em sua vida profissional. Foi então que procurou um acompanhamento de consultoria sistêmica. Durante o processo, percebeu que gostava de ajudar, mas tinha medo de dizer não. Reconheceu também que o receio de desagradar o fazia hesitar na hora de sustentar sua posição e exercer sua autoridade.

“Trouxe clareza sobre algumas situações que eu não conseguia entender“, afirmou Marcos. Durante o acompanhamento, percebeu que fazia muito pelas outras pessoas e tinha medo de dizer não, contrariar outras pessoas e sustentar sua própria posição quando precisava se impor.

Em “Ordens do amor”, Bert Hellinger descreve situações em que filhos, por amor, tentam aliviar o sofrimento dos pais e assumem preocupações que pertencem aos adultos. Uma criança que cresce tentando evitar conflitos pode aprender que precisa ser útil e não contrariar ninguém para preservar seu lugar na família. Na vida adulta, esse comportamento pode aparecer na dificuldade de dizer não, estabelecer limites e sustentar sua própria posição por medo de desagradar.

Nem toda dificuldade profissional tem origem familiar, mas a história pessoal também merece atenção, assim como as relações e as responsabilidades dentro da empresa. No caso de Marcos, olhar para sua trajetória permitiu reconhecer comportamentos que se repetiam em sua vida profissional. Como ele próprio resume: “Na consultoria sistêmica, eu descobri que não preciso carregar nada de ninguém para pertencer.” Ele também reconheceu que identificar esses padrões sozinho pode ser difícil e que buscar ajuda permite enxergar situações que antes não conseguia compreender.

Essa percepção permite que Marcos se posicione de outra maneira nas relações. Na prática, significa acompanhar o cliente sem assumir decisões que cabem ao financeiro, apoiar os colegas sem fazer o trabalho deles e reconhecer até onde vai sua responsabilidade. Com isso, pode dedicar mais tempo aos atendimentos, às oportunidades comerciais e às vendas. Afinal, colaborar não é fazer o trabalho de todos, mas contribuir sem abrir mão do próprio lugar.

Ao olhar para sua história, Marcos reconheceu que o medo de desagradar influenciava suas escolhas e percebeu que poderia agir de outra maneira, sem deixar que a necessidade de aprovação determinasse sua postura nas relações.

Quando os mesmos conflitos se repetem e você acaba assumindo problemas que não são seus, talvez seja hora de olhar além de cada situação. Na consultoria sistêmica, investigamos sua história, suas relações e o funcionamento da empresa para identificar padrões que podem estar influenciando suas escolhas e dificultando seus posicionamentos. Ao compreender o que está por trás dessas situações, você ganha clareza para reconhecer suas responsabilidades, estabelecer limites e conduzir suas relações com mais segurança, sem precisar resolver tudo para ser aceito.

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O seu lugar não precisa ser conquistado pelo peso que você carrega. Você pode pertencer sem se abandonar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.