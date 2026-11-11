Como a visão sistêmica ajuda a fazer as pazes com o passado

Nem sempre é fácil separar a decepção de um antigo companheiro do papel que ele continua ocupando como pai. Depois de uma separação, as mágoas podem fazer com que o pai ou a mãe passe a enxergar o outro apenas pelos conflitos que viveram. Mas quando há filhos, essa história não pertence somente ao casal. Na visão sistêmica, todos têm o direito de pertencer à própria história familiar, e isso inclui o lugar do pai e da mãe na origem da criança. A relação amorosa pode terminar, mas a separação não apaga os vínculos que deram origem ao filho.

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O conflito nem sempre aparece em discussões. Pode estar no silêncio, no nome que se evita mencionar, na crença de que cortar contato é encerrar um assunto. Rafaela Mahé conheceu essa distância. Mãe e empreendedora, formada em gestão comercial e especialista em proteção financeira e patrimonial, passou oito anos sem falar com o pai de sua filha depois do fim do casamento.

Acostumada a ajudar outras pessoas a planejar o futuro, Rafaela percebeu que sua experiência profissional não resolvia todas as questões da própria vida. Sentia dificuldades para avançar, sobretudo nos relacionamentos. Procurou uma consultoria sistêmica para compreender melhor seus comportamentos e emoções. Não esperava que a conversa a levasse justamente a uma história que considerava encerrada.

A questão tem um fundamento na visão sistêmica. Para Bert Hellinger, o término de um casamento não apaga todos os lugares constituídos durante a união. Em “Ordens do amor”, o autor afirma: “O que se desfaz é somente a relação de parceria”. O casamento termina, a condição de pai e mãe, não. Os adultos deixam de dividir a vida conjugal, mas seguem ligados à origem e às responsabilidades relativas aos filhos. Reconhecer isso não exige retomar o casamento nem minimizar as razões da separação.

Quando a mágoa transforma o antigo companheiro em adversário, essa diferença pode desaparecer da rotina. Nem todo divórcio produz isso, mas envolver os filhos na disputa pode criar conflitos de lealdade. Cabe aos pais impedir que a criança se torne mensageira ou confidente de assuntos que não lhe pertencem.

Na consultoria, Rafaela percebeu que oito anos de silêncio não significavam elaborado aquela experiência. Ela descreve a mudança sem confundir perdão com aprovação. “Eu percebi que perdoar não significava concordar com o que havia acontecido, mas deixar de carregar aquele peso emocional.” Depois desse movimento, segundo seu relato, o pai de sua filha a procurou para pedir perdão. Conversaram sobre episódios dos quais ela já nem se lembrava. Ela associa essa revisão a mudanças positivas nas vidas pessoal e profissional.

A mudança de Rafaela também abriu caminho para a reaproximação entre o pai e a filha, com 25 anos. Ao reconhecer que suas mágoas haviam influenciado a maneira como a jovem enxergava o pai, ela ajudou a reconstruir esse vínculo. Nesse período, a filha encerrou um namoro iniciado na adolescência. Ela própria percebeu que permanecia naquele relacionamento para tentar suprir uma carência ligada à ausência paterna. Rafaela interpreta essa mudança pela visão sistêmica, segundo a qual a ausência de um dos pais pode influenciar as escolhas afetivas dos filhos. Para ela, a reaproximação permitiu que a jovem passasse a enxergar o pai para além dos conflitos do antigo casal e construísse suas relações com mais autonomia.

“Muitas vezes a nossa vida não vai para frente porque repetimos comportamentos e carregamos sentimentos sem compreender completamente suas origens.” O relato de Rafaela nos convida a uma reflexão: o que os adultos continuam exigindo dos filhos quando não conseguem distinguir a relação que terminou daquela que permanece?

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Fazer as pazes com o passado não é restaurar o casal nem apagar responsabilidades. É deixar de usar o filho numa disputa antiga. O casamento pode acabado, mas o filho precisa estar livre para viver a própria história.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.