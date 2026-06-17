Síndrome da impostora: por que mulheres brilhantes duvidam do próprio valor

Há conquistas que aparecem no currículo antes de encontrarem lugar dentro da própria identidade. Diplomas, cargos, reconhecimentos e anos de experiência podem formar uma trajetória admirável aos olhos do mundo, mas ainda parecer insuficientes aos olhos de quem a construiu. Por fora, há competência; por dentro, uma pergunta insiste em surgir: “Será que eu sou mesmo tudo isso?”.

É nesse intervalo entre a conquista visível e a autorização interna que a síndrome da impostora revela uma de suas faces mais sofisticadas: mesmo diante de evidências concretas de capacidade, muitas mulheres sentem como se ocupassem um lugar que não lhes pertence. Não se trata apenas de insegurança individual, mas de uma cultura que ensinou mulheres a serem excelentes, porém, discretas; firmes, mas agradáveis; ambiciosas, mas não demais.

Na leitura de Shirley Berti, mestre em administração, especialista em governança corporativa, fundadora do método Prodelis e expert em liderança e gestão de instituições de saúde, esse dilema aparece com frequência no desenvolvimento de lideranças femininas. Mulheres com currículo consistente e alta responsabilidade ainda podem agir como se precisassem justificar o próprio lugar.

“Quando uma mulher competente sente que precisa provar valor o tempo inteiro, talvez o problema não esteja na capacidade dela, mas em uma cultura que ainda transforma a excelência feminina em algo que precisa ser constantemente justificado”, afirma Shirley.

A escritora e educadora Tara Mohr, autora de “Playing big”, estudou mas universidades de Yale e Stanford, e tornou-se referência em liderança feminina ao investigar por que mulheres preparadas diminuem a própria voz diante da visibilidade e da liderança. Uma de suas ideias centrais é a crítica interior: a voz que diminui, adia e questiona.

Essa crítica costuma ser confundida com prudência, responsabilidade ou humildade, mas há uma diferença entre ser cuidadosa e se apagar, entre preparar-se e esconder-se atrás da preparação. Para Tara Mohr, mulheres precisam reconhecer essa voz interna sem entregar a ela o comando da própria trajetória, acessando uma sabedoria mais madura, construída pela experiência. Como resume Shirley Berti, “autoconfiança não é ausência de dúvida; é não permitir que a dúvida governe todas as escolhas”.

O medo também precisa ser compreendido com cuidado: nem sempre é sinal de despreparo; às vezes, aparece quando a mulher se aproxima de um espaço maior do que aquele em que foi ensinada a caber.

A síndrome da impostora confunde desconforto com incapacidade, mas a confiança nem sempre vem antes do movimento; muitas vezes, nasce depois que a mulher age e percebe que o medo não tinha autoridade para impedi-la. Nesse caminho, o perfeccionismo pode se tornar uma forma sofisticada de adiamento e, quando essa dúvida se repete entre muitas mulheres competentes, deixa de ser apenas uma questão individual para revelar uma cultura que exige perfeição de algumas pessoas antes de legitimá-las.

Para Shirley Berti, o alerta também alcança as organizações: “O desafio das empresas não é apenas reconhecer mulheres competentes, mas criar ambientes onde elas não precisem se esgotar para provar uma capacidade que já demonstraram”, analisa. Esse esgotamento aparece até na linguagem, quando a mulher suaviza demais a própria opinião ou pede licença para contribuir; comunicar-se com poder, porém, não é falar de forma agressiva, mas sustentar a própria voz com clareza.

Mulheres brilhantes ainda duvidam do próprio valor não porque lhes falte grandeza, mas porque muitas foram ensinadas a desconfiar dela. A síndrome da impostora começa a perder força quando a mulher reconhece a crítica interior sem obedecê-la, compreende o medo sem transformá-lo em sentença e deixa de usar a competência como máscara de sobrevivência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Porque a verdadeira liderança não começa apenas quando uma mulher conquista um lugar; começa quando ela consegue permanecer inteira dentro dele.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.