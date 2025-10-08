Em um relacionamento, a comunicação vai além das palavras. Depende de como o outro está entendendo você e, especialmente, de como ele ou ela está disponível para te ouvir. Quando a pessoa está emocionalmente disponível para escutar, a comunicação torna-se assertiva e eficiente.

Ao contrário do que muitos pensam, saber escutar é uma habilidade essencial que pode transformar a dinâmica de um relacionamento, especialmente no casamento. A arte de ouvir pode ser o divisor de águas entre um casamento feliz de um que vive em um ciclo constante de mal-entendidos e desconexões emocionais.

Dale Carnegie, autor do clássico Escute!, nos ensina que ser um bom comunicador envolve entender a perspectiva do outro. No ambiente profissional, usamos essa habilidade para evitar mal-entendidos e promover a colaboração. Mas por que não aplicar o mesmo princípio no casamento? A comunicação é a base de qualquer relacionamento e, é através dela que resolvemos problemas e tomamos decisões importantes.]

Às vezes, um dos parceiros pode se esforçar para explicar algo, utilizando expressões corporais e palavras, mas a outra pessoa precisa estar emocionalmente disponível para compreender. Se isso não acontecer, é importante adotar um olhar empático, entender o que pode estar bloqueando essa comunicação e agir com responsabilidade emocional. Freud aborda esse comportamento como essencial para que o relacionamento se desenvolva de forma madura e saudável.

Como resolver conflitos com empatia e compreensão

A escuta ativa é o ponto de partida para evitar que as discussões se transformem em impasses. Escutar não é apenas ouvir, mas entender a perspectiva do outro sem pressa de defender o próprio ponto de vista. Um casamento saudável se constrói quando ambos os parceiros se sentem ouvidos, respeitados e valorizados. Em um conflito, a empatia desempenha um papel importante, dessa forma, mostramos que suas emoções importam para nós.

Daniel Shapiro, professor de Harvard, em seu livro Negociando o Inegociável, afirma que precisamos validar os sentimentos do outro. Mesmo que não concordemos com a posição do parceiro, a simples ação de reconhecer e validar o que ele ou ela está sentindo pode mudar radicalmente o tom da conversa. No contexto do casamento, isso é transformador. Ao invés de um ciclo de acusações e ressentimentos, os casais podem resolver suas diferenças de maneira construtiva e empática, focando na busca de soluções que atendam às necessidades de ambos.

A escuta que transforma

Não podemos subestimar o impacto de uma escuta genuína. Quando realmente escutamos, nos conectamos com as emoções por trás das palavras, criando um espaço seguro para a intimidade se desenvolver. Nesse ambiente, ambos os parceiros se sentem livres para se expressar sem medo de julgamento ou desprezo, o que fortalece a relação e a torna mais resiliente às adversidades.

A escuta genuína tem o poder de transformar o casamento, fazendo com que ambos se sintam valorizados e respeitados. Quando compartilhamos nossas emoções de forma aberta e sem medo de repreensão, o relacionamento se torna uma parceria profunda e enriquecedora, capaz de enfrentar desafios com mais compreensão e união.

Como Carl Rogers, psicólogo humanista, escreveu: “Quando alguém se sente genuinamente ouvido, ele não apenas sente que é importante, mas se torna mais disposto a abrir-se e a crescer.” Isso reflete exatamente o que ocorre em um relacionamento amoroso quando a escuta ativa e a validação emocional são praticadas, criando um ambiente onde o amor e a intimidade têm espaço para prosperar.

Se você é casado, avalie o que pode melhorar na comunicação com seu parceiro ou parceira. Se você é solteiro, busque conhecimento e comece com o pé direito e, se você está divorciado e deseja se relacionar novamente, mergulhe dentro de si mesmo para entender como o seu próximo relacionamento pode ser saudável e feliz. Amar é uma decisão e começar a praticar a arte de escutar pode fazer toda a diferença.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.