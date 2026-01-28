O que esperar de Cruzeiro e Atlético nesta temporada?

Baterias recarregadas, recomeço o ano aqui no nosso Estado de Minas, onde estou há quatro décadas, com muito orgulho. O Brasileirão começa hoje, num ano atípico, pois tem Copa do Mundo e o primeiro turno da nossa principal competição vai terminar antes do maior evento esportivo do planeta bola. O que esperar de Atlético e Cruzeiro na temporada?

Mesmo sendo otimista por natureza não vislumbro um bom ano. Temos em Minas Gerais os dois piores técnicos do país. Jorge Sampaoli é péssimo, fraco, escala mal, mexe mal e não tem postura de líder. Até acho que o Galo contratou alguns bons jogadores, mas não confio no treinador. Do lado do Cruzeiro, que nos encantou com o mister, Leonardo Jardim, na temporada passada, também não vislumbro um algo mais, pois o tal Tite é horrível e ultrapassado. Há 10 anos não faz um bom trabalho. Deixou a Seleção Brasileira, terra arrasada, fez o mesmo no Flamengo, quando levou um pé na bunda, depois de 10 meses, e ficou quase um ano parado, segundo ele, resolvendo problemas pessoais. Na verdade, porém, andou procurando emprego no Velho Mundo, mas nenhum clube, nem mesmo os pequenos de lá, se interessaram por ele. Chegou ao Cruzeiro com status de que “é do tamanho do clube”, mas nem de longe isso vai se confirmar. Para quem teve Ênio Andrade, Carlos Alberto Silva e Vanderlei Luxemburgo, Tite é muito pequeno.



O Grupo do Cruzeiro é muito bom e ainda se reforçou com Gerson, que, na realidade, não vale os 30 milhões de euros pagos por ele. Não é um jogador que ganha taças, como Arrascaeta, Almada, mas é um bom volante para o momento atual do nosso futebol. Matheus Pereira e Kaio Jorge, sim, são as grandes esperanças. O problema é que o técnico gosta de toques para os lados e “chuveirinho” na área adversária, quando a característica azul é de toque, tabela, dribles e gols. Foi assim que o Cabuloso construiu sua história no cenário nacional e internacional. Os técnicos gaúchos acabaram com o futebol brasileiro, digo isso há tempos, pois o estilo de jogo do Sul é de pegada, porrada e por aí vai. Talvez esteja explicado aí o fracasso nas últimas Copas do Mundo. De 2007 para cá, tivemos Dunga, Mano Menezes, Felipão e Tite, quatro técnicos gaúchos que nada ganharam. Aliás, Felipão levou um 7 a 1 no lombo, que nos envergonha para a eternidade.

De qualquer forma, os torcedores têm sempre a esperança de que algo melhor aconteça, pois o futebol brasileiro, há 10 anos, é comandado por Flamengo e Palmeiras, exceto em 2021, quando o Galo ganhou Brasileiro e Copa do Brasil, e por uma ou outra conquista também da CB, por Corinthians e São Paulo. O poder financeiro do Flamengo é algo assustador, pois o clube acaba de pagar 45 milhões de euros por Lucas Paquetá, que esteve envolvido em suspeita de esquema de apostas e que tem um futebol bem comum, na minha visão.

Os números alcançados pelo futebol brasileiro são irreais e imorais, num país onde o aumento salarial para os professores é de R$ 18, sim, senhoras e senhores, acreditem se quiser. 49% da população vivendo de bolsa família e outros auxílios e 51% da população ativa trabalhando para sustentar essa gente. O comunismo está instalado, só não enxerga ou admite quem não quer.

O Galo estreia esta noite, em seu terreiro, contra o Palmeiras, às 19h. Vem de vitória no clássico, onde, no segundo tempo, amassou o Cruzeiro e só não goleou porque o goleiro Cássio, a trave e o erro da arbitragem não deixaram. Vencer o Palmeiras em seu primeiro jogo pode dar ao torcedor o alento que ele precisa. Vale lembrar que o Atlético ainda é um time em formação e que, aos poucos, vai se ajustando. Hulk convenceu o fraco Sampaoli de que ele é imprescindível à equipe e espero ver Scarpa como titular, pois, bola para isso, ele tem.

O Cruzeiro jogará amanhã, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, com o péssimo Tite questionado pela torcida. São três derrotas em cinco jogos. Fosse qualquer outro treinador e já teria caído, mas o gaúcho tem “grife” e ganha R$ 2,5 milhões mensais. Um descalabro! Leonardo Jardim deixou um time pronto e um esquema de jogo excepcional, mas o atual treinador já conseguiu destruir tudo nos cinco jogos em que comandou a equipe. Ele está pior que o Fernando Diniz. Com certeza, insistir nesse técnico vai deixar o Cruzeiro sem taças na temporada. Façam suas apostas, pois as minhas eu já fiz. E vou dizer mais: com todos os problemas, acredito que o Galo fará uma campanha melhor que a do Cruzeiro, mesmo sendo Sampaoli horroroso. É esperar para ver.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.