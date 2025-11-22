'Eu acredito': o Atlético será campeão da Sula

Se não chover em Lima, não nevar no Nordeste ou se o Papa não virar muçulmano, o Galo vai levantar a taça da Copa Sul-Americana, esta tarde, em Assunção, pois vai enfrentar o Lanús (argentino mais para paraguaio), que tem um time inferior ao do Galo. Não que o time comandado pelo péssimo Sampaoli seja uma maravilha, longe disso. O time atleticano é bem mediano, mas não vejo como ele possa perder essa decisão. A não ser que um jogador seja expulso ou algo parecido, eu cravo o time mineiro como campeão. Vejam como é a vida: ano passado, quando o Cruzeiro chegou à final da mesma Sul-Americana, os atleticanos desprezaram a competição, dizendo que era a “terceira divisão” do futebol. Hoje, um ano depois, é a tábua de salvação para o péssimo ano do clube, e a única maneira de voltar a disputar a Copa Libertadores, em 2026. Para o atleticano, a Sula virou uma Copa do Mundo, pois além da vaga na Liberta, vai dar um bom dinheiro ao clube.

O Atlético vive um ano instável, com vários problemas em sua equipe, cheio de ex-jogadores em atividade. Por incrível que pareça, aos 40 anos, Hulk ainda é seu principal jogador e espero que Sampaoli não invente deixá-lo no banco, para usá-lo no segundo tempo. Hulk é decisivo, seus potentes chutes, principalmente em cobranças de faltas, sua vontade de ganhar e seu amor ao clube serão fundamentais em mais uma decisão. Ele, com uma perna só, é melhor que todo o grupo. Gosto também do Scarpa, que o técnico, teimoso, insiste em colocar no banco. É outro que com seus chutes cruzados, pode definir a parada. Existe uma preocupação muito grande com a defesa alvinegra, que mais parece uma peneira. Não existe mais Luizinho, que dava aquela tranquilidade, mas há um goleiro excepcional, que deveria estar na Seleção. Everson é um paredão, uma segurança, que também pode garantir a taça com suas defesas “impossíveis”. No mais, o Galo é um time bem fraco, que vai precisar se recompor em 2026 caso consiga a vaga na Libertadores.

Não há dinheiro e há muita gente questionando os R$ 300 milhões que o tal Daniel Vorcaro pôs lá dentro, como um dos sócios da SAF. Vale a pena lembrar que Rubens Menin, Rafael Menin e Ricardo Guimarães, também acionistas, são pessoas corretas, empresários bem-sucedidos, e não têm culpa de absolutamente nada. Se o dinheiro que o cara pôs lá for ilegal, ligado ao crime organizado, que a Justiça peça a devolução e puna o responsável, que prejudicou, segundo a Justiça, 1,5 milhão de pessoas com um rombo de quase 50 bilhões, no banco Master, já liquidado pelo Banco Central, com os bens do tal Vorcaro já bloqueados pela Justiça. O Atlético e seus outros donos, nada têm a ver com isso. É bom que fique claro, pois sempre há aqueles que não gostam do clube e querem sujar sua imagem. O Atlético não tem nada a ver com isso.

Voltando ao Defensores Del Chaco, campo do jogo de hoje, esperamos uma arbitragem tranquila do senhor Piero Maza, do Chile. Particularmente, não gosto desse árbitro. É muito confuso e perde as rédeas dos jogos. Porém, para quem está acostumado com a arbitragem brasileira, a pior do mundo, não há o que comparar. Espero que ele não apareça e conduza o espetáculo com dignidade, não olhando a cor da camisa. A massa alvinegra invadiu o Paraguai na esperança de ver o Galo ganhar mais um título internacional. Espero que dessa vez os jogadores não decepcionem, pois tem torcedor que ainda paga o carnê da viagem ao Marrocos, em 2013, e da viagem à Argentina, em 2024. Que os jogadores entendam o sacrifício de quem foi de ônibus, de carro ou de avião, de quem vendeu algum bem para ver o time ser campeão. É honrar a camisa alvinegra e lembrar que o Atlético já ganhou duas Copas Conmebol, que hoje se chama Copa Sul-Americana, ou seja, o Galo vai em busca do tri da competição. Aliás, ele deveria valorizar as duas conquistas anteriores, pois é uma taça internacional, sendo ou não a terceira divisão, como disseram os atleticanos, ano passado. Boa sorte a Hulk e cia. Será muito bom ver Minas Gerais representada por Atlético e Cruzeiro na Libertadores 2026. Como dizem os torcedores: “vai pra cima deles Galo”! “Eu acredito”!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.