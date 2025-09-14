O Atlético precisa se reinventar e renovar time

O Atlético Mineiro criou uma expectativa gigantesca em sua torcida ao ganhar a Copa do Brasil e o Brasileiro em 2021, com um time muito bem montado e dirigido por Cuca. Só não ganhou a Libertadores porque havia o gol qualificado, o que causou a eliminação diante do Palmeiras. Porém, de lá para cá, acumulou fracassos, mesmo no ano passado, quando chegou a duas finais e perdeu as duas, com o vexame na Argentina, ao ser derrotado na final da Libertadores para o Botafogo por 3 a 1 com a equipe carioca tendo um homem a menos, desde o começo do jogo, quando Gregore foi expulso. Milito foi uma vergonha e mandado embora após o fracasso.

Nesta temporada, mais uma vez, a equipe vai brigar para não cair, pois está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, pois apostou nas copas. Ano passado, escapou na última rodada, contra o Athletico, na Arena MRV, num sufoco danado. O Atlético Mineiro contrariou todas as nossas expectativas, pois eu mesmo escrevi neste espaço que ele brigaria por todas as taças em condições de ganhar. Restou a Sul-Americana, onde terá de fazer o resultado em casa, contra o Bolivar, e depois decidir na altitude, onde sempre é difícil jogar. Mas, ainda há essa esperança para chegar à Libertadores.

Analisando a história e o currículo dos jogadores contratados, a gente imagina que são de muita qualidade, mas, na prática, o que vemos é justamente o contrário. Contratou Dudu, mandado embora do Cruzeiro, como um capricho para provocar o rival, pagando um salário absurdo. Pedido de Cuca, que é fã do atleta. Só que Cuca queria o Dudu que foi campeão com ele no Palmeiras, e esse jogador não existe mais. Pegou Menino, Patrick e Rony, que o Palmeiras não queria mais, e nenhum dos três foi aprovado. Foi buscar seu algoz, Júnior Santos, no Botafogo, e ele também não consegue render o esperado. Se bem que os botafoguenses sabem que ele brilhou em apenas seis meses. Depois que se machucou, nunca mais foi o mesmo atleta e vive esse dilema também no Atlético. Arana, a quem considero um excelente lateral, vive uma péssima fase. Hulk, a cereja do bolo e o grande nome da equipe, parece estar na descendente. Um chute forte aqui, outro ali, muita reclamação e nada mais. A idade vai pesando, embora seja ele um símbolo e um

Com tantos problemas assim, o Atlético vai precisar repensar 2026. Sampaoli é aquele treinador com tempo de validade. Não adianta fazer um contrato de dois anos com ele, pois a gente sabe que no Brasil isso não funciona. Ano que vem, ele vai pedir a contratação de “800 jogadores”, vai ser mandado embora após os fracassos e vai deixar uma conta gigantesca para a diretoria pagar. Vale lembrar que ele foi a última opção, depois que vários treinadores recusaram assumir o clube. E chegou com o apoio da torcida. Vamos ver quanto tempo esse “amor” vai durar. Não há dúvida de que o clube precisa valorizar suas divisões de base para formar jogadores de qualidade e contratar jovens, que possam dar retorno técnico e financeiro. Vários jogadores estão sem condições de vestir a camisa alvinegra, e o grande problema que vejo é que não há uma pessoa que realmente entenda de futebol no clube. A saída de Rodrigo Caetano foi um desastre, e, de lá para cá, não há um substituto à altura. Imaginar que Victor, por ser ídolo, é um

O Atlético Mineiro não é terra arrasada, mas precisará repensar muita coisa se não quiser continuar fracassando na temporada que vem. Sua arena, que é belíssima e de primeiro mundo, não tem dado sorte ao clube. Ali, ele viu o Flamengo, que os atleticanos odeiam, ganhar o primeiro título e conseguir três vitórias nos jogos que disputou ali. Os atleticanos se deliciaram por eliminar o rival, nas penalidades, mas caíram diante do Cruzeiro, que, aliás, tem três vitórias ali dentro, um empate e uma derrota. Foi o Cruzeiro o ganhador do primeiro clássico disputado na nova arena.

Há muitas reclamações de som e pontos cegos e de que a Arena só recebe gente que tem muito dinheiro, deixando o torcedor de verdade de fora. Esse não é o Atlético Mineiro que conhecemos. O Atlético de verdade é aquele do povo, do torcedor humilde, apaixonado de verdade. Prometeram um time forte a cada ano, mas o que temos visto, depois de 2021, é uma equipe no limite, não conseguindo fazer frente aos seus pares. É preciso uma virada de chave. Trazer alguém que entenda de futebol para gerir o clube. O grande problema é que Sampaoli não aceita ingerência, não gosta de ser subordinado e tem péssimo relacionamento com as pessoas que trabalham nos clubes por onde passa. Ilusão achar que ele mudou aos 65 anos. A aposta, na minha visão, foi errada, e o prazo de validade dele vai vencer a qualquer momento. É pensar no Brasileirão com responsabilidade. O risco de queda é iminente, e essa deve ser a prioridade da equipe. Se puder chegar à final da Sul-Americana, será a grande chance de voltar à Libertadores. Isso salvaria a temporada, em caso de conquista. A torcida apaixonada e fanática está preocupada. Medidas enérgicas precisam ser tomadas.



