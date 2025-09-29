Pelo bom-senso da CBF

Flamengo e Palmeiras estão nas semifinais da Libertadores e torço para que façam mais uma final, pois assim o caminho no Brasileirão ficará menos complicado para o Cruzeiro. O problema é que a CBF poderá atrapalhar os planos do time azul, caso o técnico, Carlo Ancelotti, convoque para os amistosos na Coreia e Japão os jogadores Kaio Jorge, Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Kaike. Ainda que ele leve apenas dois deles, estará prejudicando o time azul, que terá um clássico contra o Atlético, na casa do adversário. Claro que a convocação valoriza o atleta e o clube, mas o momento será totalmente inoportuno. O Cruzeiro é sério candidato ao título brasileiro, e ainda não garantiu os pontos necessários para entrar na Libertadores em 2026, objetivo principal. Espero que Ancelotti pense nisso e que entenda que esses dois amistosos caça-níqueis não podem ser mais importantes do que a campanha do Cruzeiro no Brasileirão.



Não haverá tempo hábil para que os prováveis jogadores convocados cheguem a tempo de atuar contra o alvinegro, sendo assim é melhor que nenhum jogador do Cruzeiro seja convocado, como ele não deve convocar atletas do Flamengo e Palmeiras, por causa da Libertadores. Não há a menor necessidade e será uma ótima oportunidade para o técnico italiano convocar e testar outros jogadores de equipes que não estejam disputando mais nada. Vale lembrar que a maioria dos convocados vem sempre da Europa. Os jogos contra Coreia e Japão não vão acrescentar nada na vida do time brasileiro. Se fossem jogos contra as grandes seleções europeias, eu até daria um desconto, mas contra as equipes asiáticas, nada feito. O Cruzeiro está focado no Brasileirão, tem chances reais de levantar o troféu e espero que a CBF não seja madrasta para atrapalhar os planos do clube e da China Azul.



Até sugiro que a diretoria do Cruzeiro se antecipe e peça a não convocação dos atletas. Neste momento, o foco tem que ser total no Brasileirão, pois cada jogo é uma decisão. Rodrigo Caetano, um craque no que faz, tem uma história ligada ao Atlético, e uma convocação, tirando jogadores importantes do Cruzeiro, vai respingar nele. O bom-senso tem que prevalecer neste momento, para que os dirigentes da CBF e o técnico Ancelotti não prejudiquem um filiado. O Cruzeiro e a China Azul se sentem orgulhosos quando um jogador do clube é convocado, mas, é claro, no momento certo. Do mesmo jeito, não acho correto que convoquem jogadores de Flamengo e Palmeiras. Ele, junto, com o Cruzeiro, são os postulantes ao título do Brasileirão. O resto é figurante. Pense bem CBF, bom-senso acima de tudo.

Nova geração de políticos e gestores

O Brasil precisa de jovens talentosos, que possam mudar a história do povo. Tenho acompanhado, bem de perto, as gestões do prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez, e de Belo Horizonte, Álvaro Damião. O que me deixa feliz é perceber que eles fazem gestões itinerantes, tirando a “bunda” da cadeira e percorrendo a cidade, cuidando dos problemas bem de perto. É exatamente disso que o povo precisa. Álvaro me relatou que nasceu e viveu numa favela, na Concórdia, onde a água subia dois metros quando chovia. Ele tinha que subir no beliche do irmão para não se afogar e via os eletrodomésticos e camas serem arrastados pela enchente. É justamente isso que ele quer evitar que aconteça, e tem ido às comunidades para tentar solucionar esse e outros tipos de problemas.



João Marcelo teve 85% de aprovação e votação, sendo reeleito pela população de Nova Lima, fazendo um trabalho brilhante também. E me garantiu, em entrevista, que não vai se candidatar ao governo de Minas, pois irá cumprir seu segundo mandato até o fim. Que ótimo que as duas cidades, das mais importantes de Minas Gerais, caminham unidas. E para melhorar ainda mais as gestões, o deputado João Vítor Xavier tem dado suporte aos dois prefeitos, com sua vasta experiência no legislativo. Chega de “velhas raposas” na política. Essa renovação é fundamental e necessária para que a população tenha uma vida melhor e mais digna. Todo bom político, que realmente se preocupa com sua comunidade e que governa para o povo, terá o meu apoio. Parabéns aos dois prefeitos. Estaremos aqui, cobrando, criticando e aplaudindo quando for necessário.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.