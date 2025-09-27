"Ao mister, com carinho"

Recebi no meu programa JaeciCarvalhoEsportes, no Youtube, nesta quinta-feira, com exclusividade, o mister Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, figura humana ímpar, um dos melhores profissionais do mundo, onde fizemos uma espécie de Raio-X do Cruzeiro. Sempre sereno, polido e educado, não fugiu a nenhuma pergunta e esclareceu vários pontos para a China Azul. Foi um bate-papo entre duas pessoas que se admiram e eu fiquei muito feliz com as palavras dele a meu respeito. O mister falou sobre Gabigol e o orgulho em ter o jogador no seu grupo e no seu convívio: “O Gabigol me surpreendeu muito como ser humano, um cara de grupo, que tem nos ajudado muito. Este ano ele está tendo mais minutagem do que nos dois últimos, e estamos trabalhando para que ele tenha ainda mais. É uma peça importante como jogador e artilheiro que é, mas, como ser humano, me deixa ainda mais feliz”.

Leonardo Jardim falou da sua grande amizade com o presidente Pedro Lourenço e sua família. Destacou que se um dia deixar o clube, vai fazer questão de manter a amizade, pois o Pedrinho tem os mesmos valores que ele. “É uma pessoa fantástica, que pensa como eu penso, com valores de família, com palavra firme. Nossas famílias ficaram amigas e eu quero preservar isso para o resto da vida. Sou muito caseiro, assim como ele, e já pudemos desfrutar de alguns momentos muito bons.” O treinador fez questão de brincar, dizendo que prefere ainda mais estar com Pedrinho nos poucos momentos de lazer do que no clube: “aqui ele é meu patrão; lá fora somos amigos. Então, é muito bom ter o convívio dele e nossas famílias”, disse o mister, sorrindo. Mantendo sua coerência, ele disse que o objetivo da temporada para o Cruzeiro é a vaga direta na Libertadores, entre os quatro primeiros do Brasileirão: “depois que tivermos a confirmação, matemática, de que estamos na Libertadores, aí sim vamos pensar na possível conquista da taça. Somos pé no chão. Passo a passo, conquistando o objetivo traçado. Não gosto de passar e queimar etapas”.

Sobre os jovens da base, Leonardo Jardim também falou de um processo gradativo, para não queimar os atletas e as etapas: “estou acostumado a mesclar meu grupo de trabalho, e foi assim por onde passei. Aqui no Cruzeiro, temos muitos jogadores experientes e vencedores, e eu tenho observado os jovens da base com carinho. Temos vários deles na Seleção Brasileira, e isso enaltece o clube. O torcedor pode ficar tranquilo que eles terão seu espaço no momento certo.” Jardim também destacou Matheus Pereira como o melhor camisa 10 do país. “Trabalhei com ele em Portugal e no mundo árabe. É um jogador diferenciado, que recuperou sua forma física e técnica, principalmente com a cabeça boa, depois que seu filho Teo nasceu. Só quem é pai sabe o valor e a importância de um filho, ainda mais o primeiro. Concordo com você, Jaeci. Ele é o melhor camisa 10 da temporada.”

Entre tantos assuntos, Leonardo Jardim disse que o quarteto Pedro Lourenço, Pedro Junio, Paulo Pelaipe e ele trabalha em sintonia, sempre visando o bem clube. Contratações pontuais, jogadores jovens, para um retorno técnico e financeiro no futuro. “Não faço aquilo que o torcedor deseja, pois tenho as minhas convicções e minha forma de trabalhar. Não faço algo para agradar e sim pensando no clube. Não contratamos por contratar. Temos um planejamento e todos são importantes nas decisões. Nossa equipe de trabalho, que conta com mais pessoas, é excepcional, e o resultado tem sido demonstrado na campanha no Brasileirão e Copa do Brasil. Trouxemos jogadores jovens, na última janela, que vão dar muita qualidade ao grupo. É assim que trabalhamos.”

Para finalizar, o mister disse que no Brasil só trabalhará no Cruzeiro. Perguntei se ele poderia ficar uns 10 anos no Cruzeiro. Ele sorriu e disse: “estou feliz aqui, gosto do trabalho que faço, do grupo e da equipe de trabalho. Podem ter certeza de que só trabalharei no Cruzeiro, pois aprendi a amar e gostar desse clube. Gosto da cidade, estamos bem-adaptados e o povo mineiro é muito receptivo. Não me preocupo com a questão financeira, pois o mais importante é a amizade que fiz com o Pedrinho, o respeito e carinho que temos por nossas famílias e o carinho da China Azul. Confesso que eu tinha o sonho de trabalhar no Brasil, justamente para sentir de perto esse calor humano, e a torcida do Cruzeiro tem dado um apoio incondicional. Aqui é minha casa, aqui é meu lugar”. Muito obrigado, Mister Leonardo Jardim. O senhor é fora da curva, fora de série e me deixou emocionado com essa bela entrevista. Como coloquei no título, existe aquele filme, como saudoso, Sidney Pottier, “Ao Mestre, com Carinho”. No meu caso, digo: “Ao mister, com Carinho”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.