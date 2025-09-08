A convocação de Kaio Jorge para a Seleção Brasileira poderá causar um prejuízo incalculável ao Cruzeiro. O jogador chegou inteiro, na plenitude de sua forma, artilheiro do Brasileirão com 16 gols, e foi “devolvido” com uma contusão muscular, que poderá deixá-lo de fora do clássico do dia 11, quando o Cabuloso pode até perder por um gol de diferença para chegar à semifinal da Copa do Brasil. Para piorar, Matheus Pereira sentiu a panturrilha e Wanderson se recupera de um trauma no joelho. Justamente na semana mais decisiva, no jogo do ano, a CBF tira o principal jogador do time azul para dois jogos que nada valem e, quando é na hora dos grandes jogos, se esquece dos mineiros. Não vamos aturar mais isso. Ou a CBF entende que todos os filiados do país têm que ter o mesmo tratamento ou abdica de conduzir o nosso futebol. O que não dá é para a entidade ficar privilegiando times do Rio e São Paulo em detrimento de equipes de outros estados.



A CBF e o próprio Carlo Ancelotti poderiam ter ligado para o Cruzeiro, avisado que tinham a intenção de convocar KJ e FB, mas que não o fariam por conta da decisão de quinta-feira. E o próprio técnico poderia falar isso na entrevista coletiva. Ao contrário disso, convocou os dois atletas e causa esse prejuízo ao Cruzeiro. Claro que KJ poderia ter se machucado até num treinamento, pois isso faz parte da profissão, mas se machucou justamente no jogo contra o Chile, quando entrou no segundo tempo, quase aos 30 minutos. Quero ver convocá-los para a Copa do Mundo, para os jogos contra as grandes seleções, aí sim. Faltou bom senso por parte da CBF, como sempre, para entender o momento do time azul. Repito: convocação valoriza os jogadores e os clubes, mas tudo no seu tempo certo. Tomara que KJ se recupere até quinta-feira e é preciso torcer para Fabrício Bruno não ser escalado na desumana altitude de 3.600 metros acima do nível do mar, pois só chegará ao Brasil no dia 10, na véspera do jogo decisivo.



O Atlético não está morto. Vem motivado pela entrada de um novo técnico, que não é bobo. Ele sabe trabalhar, apesar de seu mal-humor e falta de educação. No quesito bola, ele saberá motivar sua equipe, e a vaga não está garantida ainda. É preciso respeitar o Atlético e entender que os jogadores vão dar a vida para reverter o quadro. O Cruzeiro tem que entrar em campo como se não houvesse vantagem, e só usá-la lá pelos 35 do segundo tempo, caso o jogo esteja empatado. Mesmo em casa, com 64 mil torcedores apoiando, o time azul terá que ter todos os cuidados necessários, principalmente defensivos. E no futebol, assim como o Cruzeiro venceu por 2 a 0 na Arena MRV, pode ser surpreendido na sua casa, o Mineirão. É bem legal sentir a cidade respirando o clássico e eu já estou aqui para contar essa história, aqui neste espaço e no nosso canal de Youtube com o JaeciCarvalhoEsportes. Que KJ, MP e Wanderson estejam inteiros e que o melhor zagueiro do país, Fabrício Bruno, volte em condições de jogar o clássico. A CBF prejudicou o Cruzeiro demais e espero que a entidade reveja seu ponto de vista em relação às convocações, principalmente em semanas com jogos decisivos. Já vi a entidade preservar Flamengo e Palmeiras, o mesmo não aconteceu agora com o Cruzeiro. Tirou seus dois principais atletas e “devolveu” o artilheiro do Brasil lesionado. Apesar de tudo isso, o Cruzeiro tem time, banco, grupo, técnico e diretoria competentes, além do apoio incondicional da China Azul.

7 de Setembro

O dia da Independência de um país é uma data sagrada, especial e deveria ser comemorada com orgulho e amor. Na minha época, filho de pai militar, ia para o centro do Rio de Janeiro assistir ao desfile. Era maravilhoso ser patriota. As décadas passaram, os políticos do mal acabaram com o país e o que se vê hoje é um Brasil dividido, com o povo brigando pelo candidato A ou B, ao invés de se unir em prol do civismo e da procura de um candidato de consenso que realmente atenda aos interesses da população. Chega de ex-presidiário ou da extrema direita, o que queremos mesmo é alguém que dê um novo rumo ao Brasil e que possamos comemorar nossa Independência com orgulho e amor à Pátria. E que os ministros do STF não sejam “celebridades”, e que deixem as instâncias inferiores fazerem o seu trabalho. O Brasil não pode se transformar numa ditadura, onde um ministro dita as regras, se pondo acima do bem e do mal. Chega, basta!

