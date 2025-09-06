Kaio Jorge se machuca na Seleção da CBF

Kaio Jorge esteve em campo durante pouco tempo na vitória da Seleção Brasileira sobre os garotos do Chile, por 3 a 0. Sentiu uma contusão muscular, segundo informações, grau 1. Tomara que não seja nada grave e que ele esteja em campo dia 11, contra o Atlético. Menos mal que ele não irá para a Bolívia e poderá estar com o grupo de jogadores nessa semana tão importante. Matheus Pereira também sentiu a musculatura. A expectativa é de que ambos estejam aptos a jogar na Copa do Brasil. Sei que quando um jogador é convocado para a Seleção Brasileira ele se valoriza e o clube também se sente valorizado. Mas o time canarinho anda tão desmoralizado que ninguém mais pensa assim. O torcedor quer mesmo que o atleta esteja tão somente no seu clube. Ainda mais essas convocações em que o técnico põe o jogador por apenas 20 minutos, já que sua “panela” está formada.

Vi alguns “Pachecões” radiantes de alegria com a vitória do time de Ancelotti. Não levam em conta que esse é o pior Chile da história e que o técnico prepara os garotos para 2030. As jogadas de Luiz Henrique, por exemplo, exaltado como se fosse Pelé, aconteceram pela fragilidade dos garotos. Quero ver ele fazer isso contra Argentina, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, França. Duvido que teria aquele espaço e aquela liberdade. Estão criando uma onda de euforia por uma vitória sobre “ninguém”. O Brasil ficou a 10 pontos da líder Argentina, com uma campanha fraquíssima. Eu não me iludo, não passo pano e não gosto de oba-oba, pois na Copa do Mundo mesmo temos dado vexame em cima de vexame. E vejo os mesmos jogadores dos fracassos sendo convocados.

Voltando a falar do Cruzeiro, Wanderson também está machucado, pois levou uma pancada no joelho no jogo com o São Paulo e tenta se recuperar a tempo. Nem quero imaginar o Cruzeiro sem KJ, MP e Wanderson. Por mais que a vantagem para avançar à próxima fase da Copa do Brasil seja grande, é preciso recuperar esses atletas, que têm sido fundamentais para a belíssima campanha. O Atlético não está morto, tem um técnico novo, sedento por vitórias e que, com certeza, dará trabalho. O Cruzeiro não deve se apoiar na grande vantagem que tem. Precisa entrar em campo esquecendo disso e procurando o gol, pois esse é o DNA do clube, do técnico e da torcida. Teremos cinco dias de hoje até quinta-feira para a recuperação dos atletas, e a China Azul está confiante de que isso vai acontecer.

A Seleção Brasileira não empolga mais ninguém e os torcedores querem saber mesmo de seus times. Fabrício Bruno ainda está no grupo e seguiu para a Bolívia, onde o Brasil encerrará sua participação nas Eliminatórias, terça-feira. Espero que ele não seja escalado para não voltar desgastado. Por mais que sejam atletas de alto rendimento, jogar na altitude de 3.600 metros é sempre desumano. O torcedor tem razão: CBF e Seleção Brasileira só servem para desfalcar os times, estragar jogador e devolvê-los machucados. Uma vergonha!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.