CHEGOU O DIA QUE A CHINA AZUL MAIS ESPERAVA

Nova York – O Mineirão receberá, hoje, um público gigantesco para Cruzeiro x Grêmio. É o momento mais esperado pela China Azul nos últimos 30 dias, desde que o Brasileirão parou por causa da Copa do Mundo de Clubes. Os torcedores brasileiros não estão nem aí para a Seleção e para este Mundial, exceto os que participaram dele: Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Os demais ficaram ansiosos para o fim dessa competição e o recomeço da nossa.



O Cruzeiro terminou as 12 rodadas líder, ao lado do Flamengo, que jogou ontem contra o São Paulo – escrevi esta coluna na sexta-feira –, e dependendo do que aconteceu no Maracanã, o time celeste pode assumir a ponta de forma isolada. Um time muito bem treinado por Leonardo Jardim, que deu um norte aos jogadores, recuperou vários deles e tem o total comando da equipe.



O Cruzeiro terminou essa primeira fase voando, praticando o melhor futebol do país, e, pelo que vi no último amistoso, contra o Banfield, principalmente no primeiro tempo, o ritmo não caiu. Claro que uma parada de 30 dias, com folga de duas semanas para os atletas, atrapalha um pouco, mas com a intensidade dos jogos, tudo vai mudar, e para melhor.



O Cabuloso é, sim, candidato ao título brasileiro e da Copa do Brasil, disputando com Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Embora o planejamento tenha sido feito para conseguir uma vaga na Copa Libertadores de 2026, os jogadores, diretoria e técnico entenderam que é possível, sim, ganhar pelo menos um troféu, e vão em busca desse objetivo.



Confesso que tenho gostado muito da evolução da equipe e do trabalho do mister, que é diferenciado e hoje é uma espécie de manager, sempre com boas ideias, conceitos modernos de futebol, totalmente integrado ao presidente Pedro Lourenço, ao vice Pedro Junio, e Paulo Pelaipe. Esse quarteto tem levado o Cruzeiro aos seus melhores dias, conforme prometeu Pedrinho, quando comprou o clube.



Confesso que tem me incomodado o fato de Gabigol, para mim um artilheiro nato, com 16 gols em 17 finais, estar na reserva. O salário dele é muito alto para ficar no banco, mas ele está totalmente afinado com as ideias do treinador, tem sido excelente de grupo, e, acredito que a qualquer momento terá sua vaga de volta. Quando entra, tem sido importante nas assistências, mas a gente se acostumou a ver Gabigol pondo a bola no barbante, e é assim que a China Azul o quer novamente.



Porém, o ambiente de integração é maravilhoso e o grupo está fechado, independentemente de quem jogue. Podemos dizer que o Cruzeiro, hoje, é uma família, com um objetivo único, sem vaidade, e com um grupo muito forte e um time com futebol de altíssimo nível.



Com todo respeito ao “Imortal” Grêmio, ele que se cuide, pois o Cruzeiro está com quase 100% em casa. Não fosse garfado no jogo contra o Atlético, e com certeza seria o líder isolado da competição e teria 100% de vitórias em casa. Mas a média é espetacular e a China Azul tem participação decisiva nisso. Estive na “Toca 3”na gigantesca vitória sobre o Palmeiras e vi o que essa torcida é capaz de fazer.



O gigante voltou em grande estilo e sabe que os pontos em casa são fundamentais para conquistar a taça. E, vale lembrar, o Cruzeiro terá uma sequência de jogos contra equipes que ocupam a parte de baixo da tabela, e não se pode perder pontos para essa turma. É vencer cada jogo, ir somando pontos, e nas rodadas finais, mostrar ao Brasil que a taça terá o endereço da recheada sala de troféus do Cruzeiro.



Não é fácil, nunca foi, mas o Cruzeiro está muito bem, obrigado. Que a China Azul ensurdeça a Pampulha e que ao final dos 100 minutos, com os acréscimos necessários, os três pontos estejam garantidos.



Estou muito confiante no trabalho feito até aqui, e sei que a tendência é de crescimento. Acredito mesmo que o Cruzeiro possa ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil. O time engrenou e hoje é respeitado por seus pares, que veem o potencial da equipe mineira. Se cuida, Grêmio, “o Mineirão vai virar baile”!



