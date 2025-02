O que é uma Copa do Mundo?

Um Mundial nada mais é do que três partidas para as principais seleções do futebol. Eu explico: Brasil, Argentina, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália normalmente são cabeças de chave. Sendo assim, na primeira fase elas encaram seleções de segunda e terceira linhas do futebol. Normalmente avançam às oitavas de final. Vez ou outra, grandes seleções se esbarram nessa fase, aí fica complicado. Mas, normalmente, as grandes equipes continuam avançando e, aí sim, nas quartas de final, começam a se enfrentar. Então seriam três jogos para levantar o caneco. Esse tem sido o grande problema da Seleção Brasileira, que desde 2006 morre nessa fase da competição, exceto em 2014, quando caiu na semifinal, e no maior vexame da nossa história, os 7 a 1 impostos pela Alemanha, em pleno Mineirão. Em 2006, caímos para a França, em 2010 para a Holanda, 2018 para a Bélgica e, 2022, para a Croácia. Lá se vão 23 anos até aqui e igualaremos o nosso maior jejum em 2026, na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Ficamos 24 anos, de 1970 a 1994.

Existe uma grande expectativa por parte da torcida em relação a Neymar. O jogador completou 33 anos na quarta-feira, voltou ao Santos e está focado em ser o “cara” na Copa do Mundo, talvez a sua última. Os “Neymarzetes” estão eufóricos, mas é preciso lembrar que o atleta ficou muitos anos parado, se contarmos todas as contusões que sofreu, além da péssima fase no PSG, onde em 6 anos disputou apenas 174 jogos. É preciso saber em que condições físicas ele estará até o Mundial, se vai permanecer no Santos, se algum clube na Europa arriscaria contratá-lo e por aí vai. São muitas as perguntas e poucas as respostas. A reestreia dele no Santos aconteceu justamente no dia do seu aniversário e isso causou uma grande comoção na Vila mais famosa do mundo.

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, garantiu que o time brasileiro estará na final em Nova Jersey. E para isso, disse que conta com Neymar. Veja que cara maravilhoso é o Dorival. Técnico de Neymar, no Santos, foi xingado por ele que o mandou “tomar caju”. Por causa da briga com o jogador, foi demitido. Porém, nada disso o fez desistir de Neymar. Aliás, segundo o Garotinho, José Carlos Araújo, Neymar também disse “cobras e lagartos” ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, num dos jogos das Eliminatórias. O mandou para aquele lugar e tudo o mais. Parece que Neymar pode tudo e que o brasileiro esquece as coisas muito rapidamente, de acordo com a sua conveniência. Eu não tenho dúvidas da genialidade do atleta, de que ele é um craque, mas, sinceramente, acho que o tempo dele passou. Não acredito mais no seu futebol, na sua categoria, nem na sua disposição em ajudar o time canarinho. Romário, um dos jogadores mais geniais que vi, disse que “sem Neymar o Brasil não ganhará a Copa”. O baixinho sabe das coisas, mas nessa eu vou discordar dele. Acredito que com ou sem o camisa 10, o time brasileiro não irá longe, pois não temos mais os grandes jogadores.

Numa coisa sou obrigado a concordar com a maioria: Neymar pegou uma geração onde somente ele é craque. O time do último pentacampeonato mundial, em 2002, tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos e Cafu, só para citar os mais importantes e craques. Neymar poderá ter ao lado Rodrigo e Vini Júnior, que são excepcionais jogadores. Se Dorival conseguir equilibrar o time e achar bons zagueiros, um goleiro confiável, e um meio-campo sólido e de qualidade, pode até ser. Entretanto, não consigo achar esses jogadores no mercado. Neymar joga sozinho e quando olha para o lado e pensa numa jogada, a maioria dos atletas convocados não consegue acompanhar seu raciocínio. Será que Vini Júnior e Rodrigo, que são excepcionais, poderiam dar esse suporte ao time e a Neymar?

A Argentina foi campeã do mundo no Catar, porque os jogadores fizeram um pacto de correr e jogar para que o gênio Messi criasse. Deu certo. Mas os hermanos tinham um time bem qualificado, com jogadores de alto nível e titulares nos clubes em que atuavam na Europa. O problema é que o Brasil tem convocado reservas das equipes, e quase ninguém é protagonista. Essa é a grande diferença. Estamos a um ano e quatro meses do Mundial de 2026 e não temos um time base, uma espinha dorsal. Acho muito difícil que consigamos isso em tão pouco tempo. Quando vejo seleções como Espanha, França, Inglaterra e Argentina, já formadas e respeitadas, vejo o quanto ficamos para trás. Então, a esperança é essa de que peguemos um grupo fraco, para que possamos avançar, não trombar com nenhuma grande seleção nas oitavas de final e daí pra frente tentar saber se a camisa amarelinha ainda mete medo em alguém, pois, se depender do talento, já não temos tanta esperança. O que vocês acham: o Brasil tem chances de conquistar o hexa com essa geração atual?



Clássico

Amanhã, teremos Cruzeiro x Atlético, jogo de torcida única, com o Mineirão lotado. Espero que a bola role, que os atletas se respeitem e que não haja aquela violência vista no jogo em Orlando, nos EUA. O Cruzeiro, em caso de vitória ou empate e dependendo de uma combinação de resultados, pode tirar o Atlético das finais do Mineiro. É nisso que o torcedor aposta. Na coluna de amanhã abordarei o tema.