CR7 é o maior jogador da história, depois de Pelé

Cristiano Ronaldo, o maior jogador da história de Portugal, superando o lendário Eusébio, disse: “sou o maior jogador de todos os tempos, pois sou completo e campeão de tudo”. Confesso que sou fã número 1 do gajo, mas tenho apenas um questionamento e ele se refere ao maior de todos os tempos, conhecido como Pelé, o Rei, o único com três títulos de Copa do Mundo, que, aliás, o português não tem. Se pegarmos os números, realmente Cristiano Ronaldo tem, em parte, razão. Ele tem 923 gols em 1280 partidas, uma média espetacular. Disputou 22 temporadas até hoje, e ontem completou 40 anos de idade. Com a “camisola” da Seleção Portuguesa, marcou 135 gols em 217 jogos, e esse é um recorde entre todos os atletas de todas as seleções. Ganhou 35 títulos, sendo os mais importantes, 5 Champions League (4 pelo Real Madrid e 1 pelo Manchester United), campeão europeu por Portugal, em 2016, em cima da França, no Saint-Denis. Ganhou 5 vezes o prêmio de melhor jogador do mundo, além de outros prêmios importantes. Dividiu com Lionel Messi o protagonismo dos últimos 20 anos do futebol mundial.

Os números dele são fantásticos e eu só acho que ele perde apenas para o nosso Pelé. No mais, concordo em gênero, número e grau, pois sua carreira é fantástica. Reconheço que ele não tem a habilidade de Messi, tecnicamente, mas, como ele próprio se definiu, é um jogador mais completo, pois chuta com os dois pés, cabeceia, dribla bem, tem velocidade e o cheiro do gol. Se ganhar a Copa do Mundo de 2026, e essa será sua última chance, pois estará com 41 anos, realmente poderá chegar ainda mais perto do rei do futebol. E um detalhe importante: será o único na história a disputar 6 Copas do Mundo. Disciplinado, ético, correto, é um dos primeiros a chegar nos clubes nos quais trabalha e o último a deixar os treinamentos. Chefe de família exemplar, está sempre ao lado da esposa e dos filhos. Um filho maravilhoso, como sempre conta sua mãe, e um irmão dedicado. Menino pobre, que não tinha nem o dinheiro para a condução, reconhece o sacrifício feito por sua mãe, e não se cansa de dizer: “tudo o que tenho devo à minha mãe e vou fazer tudo o que eu puder para retribuir esse amor que ela me deu”.

Dono de uma fortuna calculada em mais de 1,5 bilhão de dólares, tem todo o conforto do mundo, mas isso não o faz treinar menos que seus companheiros, nem tampouco desprezá-los. Atualmente no mundo árabe, atraído pelos “petrodólares”, diz estar feliz no país e pretende cumprir seu contrato integralmente, ao contrário de muitos, que não conseguem viver num país cuja cultura é bem diferente do ocidente. Ídolo de uma geração, se preocupa em manter a imagem clara, limpa e transparente, evitando escândalos que possam arranhar sua imagem. Em se tratando de CR7, eu não duvido que Portugal chegue à final da Copa de 2026 e que esse gajo seja premiado com o único título que falta em sua carreira. Assim como Messi, conseguiu ser campeão do mundo aos 35 anos e nada impede que a excelente Seleção Portuguesa, dirigida por Roberto Fernandez, possa jogar para Cristiano Ronaldo, como a Argentina fez, no Catar, para Messi.

Deixando Pelé lá em cima, como o maior de todos, eu ponho, abaixo do Rei, Cristiano Ronaldo, Maradona, Zico, Messi, Zidane, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Beckenbauer, Cruijff, para formar o Top Ten! Exatamente nessa ordem. Claro que muitos vão contestar, mas os números do português são extraordinários e, contra número e fatos, não há argumento. Que orgulho os portugueses têm de Cristiano Ronaldo. Esse sim, honra a “camisola” do seu país e está disposto a entregar a vida para ser campeão do mundo. Mesmo jogando numa Liga fraca, continua marcando seus gols, sendo protagonista e com o mesmo entusiasmo de quando jogava no maior time do mundo, o Real Madrid. O entrevistei apenas uma vez, em Londres, depois de um Brasil x Portugal, em 2008, vencido pelos portugueses por 2 a 1. Eu disse a ele: Cristiano, não há um atacante no Brasil com a sua qualidade, o que você acha disso? Ele respondeu: “Ora, fico feliz, pois o Brasil tem os melhores jogadores do mundo, e se você me coloca nessa condição, hoje, é sinal de que tenho potencial para ir muito mais longe”. E foi. Para mim, depois de Pelé, Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do Planeta Bola de todos os tempos. Parabéns, gajo, você e um orgulho para sua gente e para todos os amantes do esporte bretão. Feliz 40 anos!

