ALEX, o TALENTO DA TRÍPLICE COROA

Tive o prazer e a honra de entrevistar, na última segunda-feira (3/2), no nosso JaeciCarvalhoEsportes, o meu canal de Youtube, o armador Alex Talento, o grande maestro da Tríplice Coroa do Cruzeiro em 2003, num dos times mais geniais da história do clube. Alex era genial, talentoso, diferente e extraordinário, com toques, jogadas e gols que só os grandes jogadores conseguem fazer. Aquele, de letra, contra o Flamengo, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil de 2003, foi para calar o Maracanã, assim como outro, no Mineirão, em que numa distância bem curta para o goleiro do Fluminense consegue dar a “cavadinha” perfeita para fazer outro golaço.

Um time inesquecível, grandes jogos e campanhas impecáveis. Campeão Mineiro e da Copa do Brasil invicto, e Campeão Brasileiro com mais de 100 gols, e apenas quatro derrotas. Esse era o Cruzeiro de Alex, Luxemburgo e companhia. Um time que deixou saudades e um grande legado.

Os torcedores que viram aquela campanha, tiveram o prazer de recordar e se deliciar. Os que não viram, mas ouviram seus pais e avós contarem, além de assistirem vídeos, puderam conhecer um pouco desse ídolo celeste, um dos mais importantes da história do clube dentro de campo e um homem extraordinário fora dele. Um cara diferenciado, que mais parece um lorde, por sua educação e transparência.

Confesso que fiquei emocionado, pois vivi aquela época de perto, e pude ver o quão genial era Alex. Humilde, disse que “Zico, Maradona, Messi são de outra prateleira” e que se coloca abaixo deles. Concordo, mas acho que ele esteve bem perto desses gênios, e também nos encantou, no Brasil e principalmente na Turquia, onde é ídolo maior do Fenerbahçe, com jogadas e gols antológicos. Há uma estátua para ele no clube, de tanta idolatria dos torcedores turcos.

Perguntei se há semelhança do time de hoje do Cruzeiro com o de sua época. Claro que não estou comparando jogadores, mas sim o atual momento da montagem de um grande time. “Sim, vejo muita coisa parecida. O Cruzeiro tem grandes jogadores, campeões por onde passaram e de talento. Acredito que vão se ajustar e fazer uma grande campanha”, disse.

Alex é agora um treinador, preparou-se para isso e está no mercado, depois de um belíssimo trabalho nas divisões de base do São Paulo e de ficar 6 meses na Turquia, dirigindo o Antalyaspor. “Foi um trabalho legal no São Paulo, onde revelei 15 jogadores de bom nível. No Antalyaspor também consegui implantar aquilo que aprendi e foram seis meses de grande valia. Agora estou pronto para assumir uma equipe no Brasil ou no exterior. Não quero mais trabalhar na base dos clubes, já passei dessa fase. Estou pronto para novos desafios.”

Perguntei se ele tinha o sonho de dirigir o Cruzeiro. Alex disse que aceitará a qualquer hora em que for chamado. “Me sinto pronto até mesmo agora. Estudei e me preparei para exercer a função, e, até mesmo quando trabalhei na TV, foi para aprender um pouco sobre o relacionamento da imprensa com jogadores e técnicos. Fui jogador, trabalhei na imprensa e busquei, em todos os setores, a melhor forma de me aprimorar para ser um grande técnico. Me sinto pronto para novos desafios.”

Alex ainda elogiou Matheus Pereira e disse que ele é um grande camisa 10. Sobre Neymar, disse se tratar de um jogador da prateleira de cima, no nível dos grandes do futebol mundial.

Entrevistei Alex com a camisa do Fenerbahçe, que ele me deu em 2007, quando fiquei 12 dias em Istambul, fazendo matérias com ele, Zico e outros brasileiros que lá estavam. Uma forma de homenagear esse gênio da bola, cuja carreira como jogador tive o prazer de cobrir do começo ao fim. Obrigado, Alex! O futebol agradece por tudo o que você proporcionou. Seja feliz e muito obrigado por essa especial, exclusiva e maravilhosa entrevista.



CLÁSSICOS

O Cruzeiro enfrenta o América, esta noite, no Independência, para confirmar sua ascensão, entrosamento e bom futebol dos últimos dois jogos, nos quais Gabigol marcou quatro gols. Dudu tem jogado bem, fez gol e criou várias situações. Eduardo evoluiu. Kaíke parece ter tomado a posição de Marlon e Jonathan Jesus é uma realidade como zagueiro.

O time vai se acertando e calando a boca dos críticos. Ainda falta muito, pois só lá para o fim de março acredito que estará embalado. Mas, por enquanto, estou gostando do que vejo. E quando o novo técnico, Leonardo Jardim, chegar, a coisa vai melhorar ainda mais, pois ele é estudioso, pensa o futebol de forma moderna e é vencedor.

O Cruzeiro vai tomando corpo e alma, e será um dos candidatos aos títulos que vai disputar. Domingo, vai encarar o Galo, com o Mineirão lotado pela China Azul. O Cabuloso terá a chance de deixar o rival em situação difícil, podendo até tirá-lo das finais do Mineiro.