Jogado aos leões por uma turma podre, que na verdade nunca foi cruzeirense e que se aproveitou do clube, segundo a Justiça, o Cruzeiro volta aos seus dias de glórias, disputando taças internacionais. Esse gigante, que representa Minas Gerais para o Brasil e para o mundo, respeitado por todos, e contra fatos não há argumento, está prestes a encher sua valiosa galeria com mais uma taça, dessa vez, da Copa Sul-Americana. O jogo contra o Racing será neste sábado, em Assunção, e a China Azul vai invadir o Paraguai, sabedora de que além do troféu e dos milhões de dólares, o Cabuloso pode garantir vaga na Libertadores em 2025.

Pedro Lourenço, leia-se Supermercados BH, foi o homem que assumiu os 90% do clube, depois que Ronaldo não aguentou a pressão por falta de investimento-, mas ele tem seus méritos também-, e pôs logo o Cruzeiro entre os melhores do Brasileirão e na final da Sul-Americana.

Vejam como um trabalho sério, de visão, leva seu clube ao lugar mais alto! Gestor espetacular, Pedrinho, como o chamamos, é, acima de tudo, um grande torcedor do clube, e quando o amor se une ao investimento, o resultado é o sucesso. Tem gente que compra clube como investimento, e, sem paixão, nada dá certo. Tem gente que quer ficar conhecida no Brasil e gasta fortunas para aparecer. Vocês sabem que são esses caras.

Com Pedrinho, Pedro Júnio, Alexandre Matos, Edu Dracena e Paulo Pelaipe, a banda toca diferente. Primeiro o amor ao clube, são torcedores de verdade. Depois vem a competência de cada um, E quero deixar bem claro que o Cruzeiro está além da expectativa, pois no começo do ano, com Ronaldo, dono, a expectativa era brigar para não cair. Pedro Lourenço gastou R$ 400 milhões para comprar os 70% de Ronaldo, já que tinha 20%, e investiu quase R$ 200 milhões em contratações.

Vale lembrar que Cássio, Matheus Henrique e Matheus Pereira justificaram. Kaio Jorge está começando a dar resultados, e os outros precisam se explicar. O dono já prometeu grandes jogadores para a próxima temporada. Especula-se que Gabigol já está acertado, verbalmente. Porém, não é hora de se falar nisso.

A hora é de dar força ao Matheus Henrique, Cássio, Villalba, Kaio Jorge, Matheus Pereira e cia, que vão disputar para ganhar a taça no sábado. Se realmente Gabigol estiver acertado, que ótimo. Será a maior contratação do futebol mineiro, depois de Ronaldinho Gaúcho. Vejam a importância de ter um dono torcedor e com dinheiro. Ele pensa grande e quer o melhor para sua equipe.

Estarei em Assunção, a partir de quarta-feira, para trazer para vocês, aqui neste espaço, no meu canal de Youtube JaeciCarvalhoEsportes e no meu instagram, tudo sobre essa grande decisão. E tem mais: se o Cruzeiro for campeão, farei o nosso programa, vestindo o manto sagrado azul, numa homenagem aos meus telespectadores, que me pediram isso.

Acostumado e vestir o manto rubro-negro, desde pequeno, sei bem quem são os times acostumados a títulos e taças, e o Cruzeiro é do nível de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio. Esse time é do mundo e merece todas as honras. Como digo sempre, atura ou surta!

Lembrem-se: numa final, apenas um ganha e em jogo único, detalhes decidem a conquista da taça. Portanto, se houver uma perda, no que não acredito, pois o Cruzeiro é copeiro e a camisa é extremamente pesada, não se frustre. O projeto da diretoria é para 2025, mas, pela competência, aconteceu este ano, bem mais cedo do que imaginava o mais otimista torcedor azul.

Como é bom escrever sobre o gigante das Minas Gerais, de tradição, camisa e conquistas. Um time acostumado a vencer e decidir taças, sabe muito bem que uma derrota não o abala. Os grandes vencedores perdem e ganham, sem ódio, sem jogar torcida contra imprensa, sem ser covarde.

Esse time é gigante! Eu estou apostando em 1 a 0, gol de Kaio Jorge, e você?