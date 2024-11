O gramado do estádio do Atlético Mineiro foi replantado quanto faltavam quatro dias para a decisão da Copa do Brasil pela empresa World Sports, que atende a vários estados do Brasil e do mundo. O executivo da empesa, Roberto Gomide, em entrevista exclusiva ao meu canal de Youtube, na Soccerex, em Miami, evento do qual estou participando, disse: “O Flamengo cedeu a grama que estava preparada, na fazenda, para ele, para que o Atlético Mineiro tivesse o gramado em condições de disputar a final. Então, deixamos a grama para o Maracanã, que seria essa, para depois. Os clubes sempre fazem isso quando necessário, pois, muitas das vezes, a carência de um não é a do outro, naquela data”. Quem diria, meus amigos e minhas amigas, algumas pessoas do Atlético, que tanto odeiam o Flamengo e sua diretoria, foram atendidas justamente pela diretoria rubro-negra, que não viu problemas em ceder o gramado.



Não ao sintético

A Uefa proibiu que os clubes filiados a ela tenham o gramado sintético a partir de 2026. Os jogadores têm reclamado muito de lesões, principalmente de ligamento cruzado de joelho. Vários deles ficaram ou estão fora de combate, No Brasil, Palmeiras, Athletico-PR e Botafogo jogam no chamado “tapetinho”. O executivo da World Sports garante que no Brasil também será exigido o gramado natural, embora haja clubes pensando exatamente o contrário. A informação é de que o próprio Atlético Mineiro pensa em pôr grama artificial. Há alguns anos, quando esse gramado surgiu no Brasil, conversei com Zico. Ele sempre foi contra esse tipo de gramado, justamente por perceber o número excessivo de contusões, principalmente, em joelhos. Não é possível que o futebol brasileiro vá caminhar na contramão até nesse quesito.

Foco exclusivo na Sula

Em nenhum momento qualquer membro da diretoria do Cruzeiro falou sobre a “contratação” de Gabigol, embora todos especulem que ele já está acertado com o clube azul. A notícia, vazada pelo Globo.com no dia da final da Copa do Brasil, não foi confirmada nem pelo atleta, nem por ninguém do Cruzeiro. E o mesmo veículo noticiou que Gabigol tem uma proposta do Santos, para ganhar R$ 2,5 milhões ao mês, com três anos de contrato e bônus de R$ 10 milhões, caso faça mais de 20 gols na temporada. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, é amigo da família e viu Gabigol crescer. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a diretoria do Santos confirmou a proposta, já a do Cruzeiro está focada única e exclusivamente na conquista da Copa Sul-Americana e no jogo do próximo sábado, em Assunção, contra o Racing. Qualquer coisa diferente disso é especulação, já que em momento algum qualquer membro da diretoria celeste falou em contratação de quem quer que seja.

Sócio 5 Estrelas ainda tem ingresso

A Conmebol encerrou as vendas de ingressos para a final da Sula, na quarta-feira, e 8 mil torcedores do Cruzeiro já adquiriram seus ingressos e vão encher o estádio da decisão, em Assunção, dia 23. Porém, o clube celeste adquiriu uma carga extra para os sócios 5 estrelas. Aquele que ainda quiser garantir seu ingresso, basta procurar atendimento do programa pelo número de whatsapp 31-4000-2161, das 8 às 18h. Vale lembrar que além da conquista da taça inédita e dos milhões de dólares que a competição vai premiar, vale vaga na próxima Libertadores, já na fase de grupos, ao campeão. Portanto, que a China Azul invada o Paraguai e traga de lá uma grande conquista. Lembrando que o torcedor pode entrar com passaporte ou carteira de identidade. A carteira de motorista não é aceita para entrar no país. E lembre-se de levar o cartão da vacina de febre amarela. Sem ele, você não consegue entrar no Paraguai.

