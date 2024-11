Neto sobre possível retorno de Neymar para o Santos: ‘Ele não vai querer’ (Neymar acena durante jogo do Santos na Vila Belmiro)

O ex-jogador e comentarista Neto falou, nesta quarta-feira (13/11), sobre um possível retorno de Neymar ao Santos.

Segundo emissora MBC Shadid, da Arábia Saudita, o Al-Hilal, atual clube do astro brasileiro, pretende rescindir o contrato que tem com o camisa 10 em 2025.

Com isso, surgiram rumores na imprensa brasileira e internacional que o Santos teria interesse em repatriar o atleta. Em entrevista recente ao GE, Marcelo Teixeira, presidente do clube, admitiu conversas sobre o tema, mas pediu cautela em relação ao assunto.

Além disso, foi especulado que o jogador e Neymar Pai poderiam se tornar investidores do Santos, que estuda a possibilidade de se tornar uma Sociedade Esportiva Anônima (SAF) em breve.

“Eu sempre disse aqui, desde o início, que ele (Neymar) iria para o Flamengo. E eu não vou mudar essa minha informação. Para mim, o Neymar, antes da Copa do Mundo, vai para o Flamengo. Ele não vai querer voltar para o Santos. (Se ele comprar o Santos) Só isso. Se ele não comprar o Santos, é o Flamengo”, disse Neto no programa Os Donos da Bola, da Band.

“Acho que o Santos não deveria estar a venda. Não deveria vender. O Santos é um clube grande. O Santos é o maior clube do mundo. Se o Neymar quiser jogar no Santos, beleza, mas para mim, ele vai para o Flamengo no ano que vem. 2025 e 2026, para ele ir para a Copa do Mundo. Isso é o que eu sei. Isso é o que me falaram”, adicionou.

“Quanto que custa o Santos. Uns três bilhões? Não chega? A Portuguesa foi um bilhão, cara. Não estou dizendo das dívidas. Você não pode vender o Santos por menos de 10 bilhões. Desculpa”, completou.

Santos na Série A

O Santos garantiu o acesso para Série A do Campeonato Brasileiro 2025 nessa segunda-feira (11/11) após vencer o Coritiba por 2 a 0 no Estádio Couto Pereira. O Peixe está na primeira posição no torneio, com 68 pontos.

Lesão de Neymar

Neymar, que ficou afastado por mais de um ano por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, teve um novo problema físico recentemente.

Em 4 de novembro, na vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, por 3 a 0, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia o jogador sentiu dores na perna direita. Posteriormente, o clube divulgou que Neymar teve uma ruptura no tendão da coxa.

