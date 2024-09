O técnico Fernando Seabra está prestigiado pela diretoria do Cruzeiro, que o considera estudioso e com o grupo nas mãos

O Cruzeiro enfrenta o São Paulo esta noite, no Mineirão, diante de mais de 60 mil torcedores. O time azul tem que aproveitar a eliminação do adversário na Copa do Brasil, não tomar conhecimento, atropelar e faturar os três pontos, que o manterão entre os líderes do Brasileirão.

O time paulista é uma “pedra no sapato” do time celeste, mas nada que possa durar para sempre. O Cruzeiro teve 15 dias para descansar, treinar e para se preparar para buscar a vitória.

Fernando Seabra está prestigiado e tem o grupo na mão. Conversei, outro dia, com o grande Edu Dracena. Ele me disse que o treinador entende muito de futebol, é estudioso e tem a confiança de dirigentes e jogadores.

Vejo alguns torcedores falando em trocar o técnico, como se o Cruzeiro estivesse brigando lá embaixo na tabela de classificação, e não é isso que ocorre. Briga por vaga na Libertadores e até pelo título, na visão dos mais otimistas, e pela taça da Copa Sul-Americana, na qual vai enfrentar o Libertad-PAR.

Claro que o time não faz uma boa partida desde que goleou o Botafogo, no Engenhão, mas isso faz parte de uma competição longa e desgastante. Contusões, suspensões e até mesmo queda no rendimento técnico são fatores normais. Ninguém se mantém com excelente futebol durante as 38 rodadas, ainda mais no futebol brasileiro, que anda mal das pernas há tempos. Não temos uma equipe referência, que pratique um futebol de encher os olhos. Está tudo muito nivelado, por baixo.

Outro dia, um desses “passadores de pano” disse que precisamos falar bem do nosso futebol e que há muita coisa boa. O que, por exemplo? CBF desmoralizada, Seleção Brasileira dividindo a quinta colocação das Eliminatórias com a Venezuela, clubes devendo até as cuecas, caindo pelas tabelas, futebol de quinta categoria, bola rolando menos de 50%, arbitragem vergonhosa. É isso que o “passador de pano” quer que a gente oculte? Questionou a pessoa errada, pois eu jamais fecharei os olhos para essa triste realidade, e sempre colocarei o dedo na ferida. Se pegar minhas crônicas do passado, aí sim verá mais amor e mais afeto, pois os clubes, dirigentes e jogadores daquelas épocas, mereciam isso.

Voltando ao jogo de hoje, os torcedores serão fundamentais para mais um triunfo azul. Espero que a equipe volte com uma postura mais ofensiva e que os jogadores tenham aprendido com os erros nos últimos jogos.

Há torcedores que criticam o Seabra toda vez que há uma “data Fifa”, alegando que a equipe volta pior. Eu questionei sobre o fato de o Cruzeiro ter dado quatro dias de folga ao grupo e não ter aproveitado o período para se aprimorar. Mas os técnicos e os próprios jogadores dizem que precisavam desse tempo para o descanso mental, e que isso se refletirá positivamente nos jogos. Vamos ver!

Para se manter entre os ponteiros, a vitória será fundamental, e, vale lembrar, que o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, pagou a multa e conseguiu manter o jogo no Mineirão, que era o palco determinado, mas que Ronaldo, por problemas financeiros, resolveu vender o mando de campo.

Será o reencontro da China Azul com seu time, e o Cruzeiro tem a faca, o queijo e a goiabada na mão para atropelar o adversário, que aliás, tem um ataque “cardíaco”, que não ameaça ninguém. Pelo menos foi isso o que vimos nos dois jogos contra o Galo, pela Copa do Brasil.

Odiosos em ação

Com a chegada dos tais “influencers”, os jornalistas sérios, que criticam e elogiam no mesmo tom, são discriminados e atacados pelos odiosos. Hoje há uma rede de pseudo-jornalistas, que trabalham para os clubes, divulgando mentiras para agradar o torcedor. Como diria o saudoso Zagallo, “vão ter que nos engolir”, pois os jornalistas sérios e questionadores vão continuar a pôr o dedo na ferida.

Querem que a gente fale que está tudo lindo no futebol brasileiro e nos clubes, mas a realidade é bem diferente disso. Os torcedores coerentes e conscientes, sabem quem é quem.

É preciso que a delegacia de crimes cibernéticos identifique os “bandidos e odiosos” e os prenda. Meu colega e excepcional jornalista Mauro Cezar Pereira é um dos mais atacados no país, só porque é flamenguista e fala verdades. É um profissional exemplar, que dá um banho nessa mediocridade que aí está.