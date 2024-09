O povo brasileiro diz que não suporta mais a Seleção e que ela não nos representa mais. Critica convocações, diz que são os “empresários” que convocam e pede intervenção na CBF. Chama a TV Globo de “lixo”, mas dá a essa mesma emissora os maiores índices de audiência, até mesmo nos jogos do escrete canarinho. Então eu pergunto: somos um povo carente em entretenimento e assistimos a qualquer coisa, ou somos sem vergonha? Os jogos desta Seleção, desacreditada e criticada, têm dado os maiores índices de audiência aos globais, e isso mostra que, bem ou mal, o torcedor quer ver o que está acontecendo, ainda que seja para criticar.

Vivemos a pior fase do nosso futebol, com técnicos enganadores, que não se renovam; jogadores bem comuns; gramados horríveis e arbitragem na lama. Porém, esse fenômeno de estádios lotados tem acontecido de norte a sul do país, e não encontro explicação.

Os preços dos ingressos nas novas arenas estão pela hora da morte, mas os grandes clubes levam mais de 50 mil espectadores a cada jogo. É verdade que o perfil do torcedor mudou. Hoje chamo-os de “torcedores do champagne e caviar”. Não que eu não goste dessa bebida e dessa iguaria, pelo contrário, adoro, mas esses não sabem torcer de verdade. Gosto dos antigos “geraldinos”, que sabiam torcer como poucos, empurravam suas equipes, torcedores raízes.

Hoje o cara vai a campo com a namorada, e ela pergunta o motivo de o homem de amarelo não tocar na bola. É o árbitro. Talvez alguns não saibam nem o motivo de a bola ser redonda no esporte bretão. E não é só torcedor. Tem dirigente, vaidoso e que nada manda, que de bola nada entende, comandando clubes no Brasil, talvez aí esteja explicado o fracasso das equipes. São os novos e péssimos tempos. Como sou de uma geração privilegiada, que viu os melhores jogadores de todos os tempos, sou mesmo exigente.

Como pode o torcedor dar audiência gigantesca para ver Brasil x Equador, um dos piores jogos da Seleção Brasileira, em todos os tempos? Um amigo, global, que por questões óbvias, não quer ser citado, me disse: “O mercado do futebol mudou muito, no mundo inteiro. A oferta de entretenimento é muito maior que há 20 anos. Já vivemos pressão em outros tempos, até maior que a de hoje. Depois da derrota para Honduras, em 2001, pedimos o fechamento da CBF e, meses depois, ganhamos a Copa do Mundo”.

Ele tem razão. É um bom debate. Um outro grande amigo, ex-jogador e gênio da bola, me disse: “Jaeci, o que temos hoje é isso, e será daí para pior. A geração de ouro acabou no mundo inteiro. Os torcedores de hoje só têm isso e têm que se contentar com isso, pois não viram o que nós vimos e vivemos no passado. Infelizmente, temos que nos acostumar com a mediocridade”.

Ele também tem razão, mas não me conformo. Justamente por ter vivido a época de ouro do nosso futebol e convivido com os melhores, não posso aceitar o que estamos vivendo. Ainda bem que estou mais pra lá que para cá. Mas não trocaria minha geração por nada nesse mundo.

Para fechar, aprendam que “influencer” são seus pais, professores, educadores. Essa gente com 20 milhões de seguidores no Instagram não são pessoas reais. São personagens, alguns que fazem mal a todos nós. A vida real é bem diferente das postagens, que o diga a tal de Deolane, que eu nunca havia ouvido falar até que fosse presa, acusada de vários crimes. Ela tem dezenas de milhões de “idiotas” a segui-la.

É realmente isso que vocês querem como influenciador? Se for, realmente a humanidade não deu certo. Não temos ídolos no futebol, na política, na música, enfim, em todos os segmentos. O Brasil é considerado um dos países mais violentos e corruptos do mundo e para alguns está tudo bem. Então eu pergunto: somos sem vergonha ou um povo carente?





Assistindo aos jogos da Argentina a gente percebe que o técnico Lionel Scaloni já monta um time sem a dependência de Messi, que está na descendente e próximo da aposentadoria. O time é fortíssimo, muito bom e bem treinado. Tem jogadores de alto nível. Não sei não, mas, se bobearem, a Argentina “papa” mais um Mundial. Vai chegar bem em 2026 e com o moral de atual campeão do mundo. Já o Brasil é um bando em campo, sem referência e mal treinado.

