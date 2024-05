O Brasil foi escolhido sede da Copa do Mundo feminina de futebol de 2027. O anúncio foi feito na Tailândia, Bangkok, pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, que recebeu a delegação brasileira e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Achei uma boa medida, pois o futebol feminino precisa de mais apoio e melhor crescimento no Brasil. Uma Copa do Mundo traria o interesse do público, principalmente masculino, que parece ter preconceito com as meninas.

Temos estádios novos, construídos para a Copa do Mundo de 2014, alguns que até viraram “elefantes brancos”, e poderemos modernizar transporte público e outras necessidades do povo. Essas competições fazem os governantes gastar um pouco mais e deixam benefícios para a população. O que não pode é tirar verba da educação, saúde e segurança para empregar em competições esportivas.

Sugiro que a CBF, entidade bilionária, faça um belo investimento, tanto na Seleção Brasileira quanto em infraestrutura para as meninas. No Mundial disputado na Austrália e Nova Zelândia, ano passado, fomos eliminados na primeira fase, mas, verdade seja dita, Ednaldo Rodrigues não poupou dinheiro e até voo fretado ofereceu para as meninas e comissão técnica, além de um belíssimo resort, em Gold Cost, onde ficamos hospedados em 2000, com a Seleção Olímpica masculina.

As meninas foram mal treinadas pela sueca Pia Sundhage e decepcionaram. Isso, porém, não abalou o investimento da CBF. Um novo técnico foi contratado, e as meninas continuam tendo apoio. O que falta mesmo é os clubes investirem mais nas meninas, e o Brasileirão feminino decolar.

Acho que ainda há muito preconceito com o futebol das meninas. Temos três anos para nos prepararmos em busca do título inédito. Quem sabe nossa Marta repensa e fica para o Mundial no Brasil, já que anunciou aposentadoria para depois da Olimpíada de Paris? Fique, Rainha Marta, e dispute o seu último Mundial, no seu país.



Gabigol em divórcio com o Flamengo



Há tempos que Gabigol e Flamengo não falam o mesmo idioma. Desde o ano passado, o jogador tem tido problemas com treinadores, Marcos Braz e diretoria. A chegada do péssimo técnico Tite azedou de vez a relação, e ambos fingem, publicamente, conviver em paz. Porém, a gota d’água aconteceu na noite de quinta-feira, quando a imagem de Gabigol usando uma camisa do Corinthians, num churrasco em sua casa, vazou, e o caos foi instalado.

O staff do jogador disse que houve uma “montagem”. Fontes confirmam que não aconteceu o fato. Em reunião com o jogador, no CT do Flamengo, a diretoria resolveu punir o atacante com multa no salário e a retirada da camisa 10 dele.

Tudo isso não passa de jogo de cena, pois, em julho, Gabigol já poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe e sair do Flamengo, onde fez gols decisivos nas conquistas de duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. O destino dele deve ser o Corinthians.

Eu gostaria de vê-lo no Cruzeiro, pois artilheiro ele é. Se eu tivesse uma filha, jamais iria querer que ela se casasse com o atacante, mas, para jogar no meu time, quero toda hora. E você, torcedor cruzeirense, gostaria de ver Gabigol com a camisa azul?