Hulk vive péssimo momento, pois não marca há nove jogos. Ele viveu essa fase ruim quando chegou ao Galo, e disse que passou noites em claro pensando em rescindir seu contrato. O depoimento foi dado ao Esporte Espetacular, da Rede Globo, após as conquistas de 2021, Brasileiro e Copa do Brasil, quando ele se tornou o grande nome do time. Lembro que no primeiro jogo do Galo na Libertadores, na Venezuela, na Libertadores de 2021, Hulk brigou com Cuca. Não estava jogando absolutamente nada. Depois, o treinador o pôs de centroavante e ele começou a fazer gols, chegando a grande fase e tornando-se ídolo. Naquela época, gravei um vídeo pedindo a rescisão de contrato dele, justamente por tê-lo indicado ao atual presidente. Até hoje uns idiotas atleticanos falam sobre eu ter gravado pedindo a rescisão de Hulk, quando, na verdade, a própria torcida o vaiava e não o queria no clube naquele começo. Futebol é momento, e tudo muda de uma rodada para a outra. Umberto Eco, poeta e escritor italiano é quem tem razão: “as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis”.

Hulk é um caso curioso. Teve uma passagem brilhante pelo Porto, onde é ídolo, mas não conseguiu jogar nos gigantes europeus. O Porto é uma equipe grande de Portugal, mas não se compara com os times europeus de outros países. Acabou aportando na Rússia, no fraco Zenit, e depois foi ganhar seus milhões na China. Na Seleção Brasileira, em 49 jogos oficiais, não conseguiu marcar um gol sequer. Tem 11 gols em amistosos e um gol na Olimpíada de Londres, na derrota para o México, quando o Brasil ficou com a prata. Porém, no Atlético, depois daquele péssimo começo, é incontestável, pois se tornou o melhor jogador da equipe, com gols, assistências e muita dedicação. Agora, passa por outro período sem marcar gols, mas tem sido importante para a equipe, com passes decisivos, e até se doando mais, a pedido do treinador. Por mais que passe por um momento ruim, Hulk é intocável e ídolo do torcedor.

O Galo perdeu seu primeiro jogo sob o comando de Milito. A equipe vinha jogando bem, encantando a todos. Porém, contra o Peñarol, fez uma partida horrorosa, e Everson, que para mim é um baita goleiro, falhou muito. Ele tem crédito demais. Salvou o Galo em várias oportunidades. Jogar uma partida ruim, faz parte. O Atlético, sob o comando de Milito, mudou da água para o vinho, e é apontado como o time que pratica o melhor futebol do Brasil. Não é por um jogo que tudo será atirado no lixo.

Hulk precisa de apoio e de reclamar menos. Toda hora ele vai pra cima do árbitro, reclamar de algo. Má fase, todo atacante passa, e tenho a certeza de que Hulk logo, logo estará fazendo seus gols decisivos. É um atleta de verdade, que se cuida e que conhece o caminho das redes. Não tenho dúvidas de que o torcedor vai apoiá-lo integralmente, e bastará fazer um gol nos próximos jogos para a porteira abrir. Espero que o jogo ruim contra o Peñarol tenha sido um caso isolado e que o Galo volte a praticar o bom futebol desde que Milito chegou. Tentar ser o primeiro geral na Libertadores lhe dará a condição de decidir até a semifinal, em casa, e ainda há total confiança nisso.



Fim do VAR

Os clubes da Premier vão se reunir no dia 6 de junho para decidirem se o VAR será extinto ou não. 14 dos 20 clubes terão que votar pela extinção para que o dispositivo seja esquecido. Os clubes ingleses alegam erros crassos do próprio VAR, que teria a função de dirimir tais situações. Essa moda poderia pegar no Brasil também, já que o VAR por essas bandas comete erros crassos em quase todas as rodadas. Infelizmente, o dispositivo não deu certo, pois ninguém concorda, por exemplo, com as tais linhas de impedimento que são traçadas por humanos, e humanos erram! Os árbitros brasileiros, ao contrário dos ingleses, não tomam decisão nenhuma e empurram para o VAR. Chega Fifa. Essa porcaria não deu certo no mundo inteiro.