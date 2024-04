Tite está no comando do Flamengo desde outubro de 2023

O técnico Tite tem feito um péssimo trabalho no Flamengo e se vangloria de números, como fazia na Seleção Brasileira. Segundo consta, tem mais de 80% de aproveitamento, mas se analisarmos friamente os números são enganosos, como eram quando a Seleção Brasileira tinha o comando do fraco treinador.

Vamos lá: no Campeonato Carioca, o time só tomou um gol, e mesmo assim, num jogo em Manaus, com a garotada, já que os titulares estavam em pré-temporada. Mas o Flamengo enfrentou Bangu, Boavista, Madureira, Volta Redonda e outras equipes sem a menor condição de competir em igualdade. Fez a final o contra o Nova Iguaçu e, para fazer média, Tite deu sua medalha ao técnico rival.

Nos clássicos contra Botafogo e Vasco, que há tempos não ganham nada no futebol, não foi bem, mas não perdeu. E nos jogos contra o Fluminense, foi superior em um segundo tempo do jogo em que venceu, o outro terminou empatado. Então, meus amigos e minhas amigas, que campanha maravilhosa é essa e que números são esses?

O Flamengo estreou na Libertadores e sofreu para vencer o Palestino. Depois, empatou com o Millonarios e perdeu de forma bisonha para o Bolívar, líder do grupo com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Tite teve o descaramento de poupar sete jogadores, como já havia poupado no clássico contra o Palmeiras.

Ora, se os times entram no Brasileirão pensando em vaga na Libertadores, o que justificaria poupar na principal competição? Só mesmo um técnico fraco como Tite. Segundo ele, o departamento de fisiologia mandou que poupasse, por medo de um jogador estourar. Ok, que poupasse um ou dois, mas sete!

A campanha do Flamengo é vergonhosa. Um time com folha salarial de R$ 500 milhões anuais e pelo menos dois bons jogadores por posição estar com 4 pontos é mesmo um vexame. E mais um detalhe: em seis meses de trabalho, Tite não convenceu ninguém, pois o futebol do rubro-negro é de dar dó.

Ele usa o mesmo método que usou na Seleção Brasileira, quando fez as Eliminatórias com os pés nas costas, mas não conseguiu fazer o Brasil jogar em nenhum dos 10 jogos que dirigiu nas Copas de 2018 e 2022. No momento em que mais precisamos, foi derrotado por Bélgica e Croácia e voltou para casa mais cedo.

Não adianta ganhar joguinhos e perder justamente os que não pode e não deve. Até acredito que o Flamengo vá ganhar do Bolívar, no Maracanã, longe da altitude de La Paz, mas isso não deve servir de desculpas. Nós, simples mortais, sentimos os efeitos da altitude a 4 mil metros, mas os jogadores, são preparados para isso.

Felizmente, há uma parte gigantesca da torcida que já percebeu que Tite é um “encantador de serpentes” e que seu trabalho é fraco. O Flamengo pode até ser campeão de alguma coisa, pois time e grupo para isso tem. Porém, com esse técnico medíocre, as chances de ficar só no “cheirinho”, como em 2023, são grandes. Há os “nuttelas”, que de bola nada entendem, que se encantam por Tite. Vamos ver até quando.

Tite é técnico de um time só: Corinthians, onde realmente ganhou tudo em 2012 e foi campeão brasileiro em 2015. No mais, um técnico pedante, fraco, arrogante, com um “titês” que ninguém mais suporta no Brasil. Vivemos esse filme durante os seis anos em que ele comandou a Seleção Brasileira e vimos que o “mocinho morre no fim”.

Tirando Jorge Jesus e Dorival Júnior, está provado que a diretoria do Flamengo não sabe contratar treinador. Já pagou mais de R$ 60 milhões em multas rescisórias e, pelo jeito, vai ter que abrir os cofres, em caso de demissão de Tite. Não acho que esse dia esteja longe. Pelo jeito que a banda está tocando, o destino desse péssimo treinador está traçado.