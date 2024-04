Não há outro caminho para o Atlético chegar ao Mundial da Fifa, com 32 clubes, que será disputado nos Estados Unidos, em 2025, a não ser ganhando a Libertadores deste ano. Time de melhor campanha, com 100% de aproveitamento, o Galo tem tudo para ir avançando e chegar ao seu objetivo. Neste momento, é superior ao péssimo Flamengo, do “mentiroso e sem palavra” Tite, como ele mesmo pediu para ser chamado se assumisse algum time na temporada passada, e assumiu o rubro-negro, e só perde para o Palmeiras, que tem o melhor treinador do país e o time nas mãos. O problema é que a Libertadores é traiçoeira e na fase de grupos, dependendo do adversário, a coisa pode melar. Daí a importância de o Galo ser o maior pontuador nesta fase, para levar a vantagem de decidir em seu terreiro, até a semifinal, caso chegue lá. Vale lembrar que a Fifa não dá canetada, como deu a CBF, distribuindo títulos brasileiros anteriores a 1971. Pela Fifa, ou é campeão ou entra pelo ranking, e o Galo não está bem situado no ranking da entidade para conseguir vaga no Mundial.

Felipão ultrapassado

A torcida do Galo estava coberta de razão em pedir a saída do técnico dos 7 a 1, Felipão. Bastou Gabriel Milito chegar para arrumar o time e achar um lugar para Gustavo Scarpa recuperar o futebol que tinha no Palmeiras, pois na Europa foi um grande fracasso. Scarpa tem jogado pela direita, como fazia no Verdão, está com gols em quase todos os jogos e praticando o futebol que dele se esperava. No começo do ano eu escrevi aqui, e gravei no meu canal de Youtube, que Scarpa havia sido a melhor contratação dos clubes, desde que voltasse a apresentar o futebol que apresentava no time paulista. Em 11 jogos na Inglaterra, o mandaram embora para a Grécia, e lá também foi um fiasco. Porém eu disse que no Brasil ele jogaria, pois nosso futebol está na lama e todos que fracassam na Europa e voltam se dão bem por aqui, desde que haja um técnico coerente, com conceitos modernos. Ainda é cedo para falar de Milito, mas o começo dele é espetacular.

Haaland contestado

Eleito o segundo melhor jogador do mundo, Haaland vive seu inferno astral, com poucos gols e um futebol pífio, criticado por ex-jogadores do Reino Unido. Haaland me lembra o grandalhão Peter Crouch, desengonçado, que fazia muitos gols e era ídolo na Inglaterra. Realmente, Haaland não tem muito domínio de bola, não é técnico, mas sabe fazer gols, e usa muito bem sua altura. Será que Guardiola está satisfeito com seu pupilo? Bem ou mal, Haaland e o City estão perto de comemorar mais um título da Premier League, já que o único que pode tirar a taça do time de Manchester é o Arsenal, que na verdade tem um jogo a mais. Como o City só terá de adversário forte, o Tottenham, deverá ganhar a taça pela sexta vez sob o comando de Guardiola. O Liverpool praticamente disse adeus, na derrota para o Everton.