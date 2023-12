Conforme antecipei na quinta-feira, Flávio Zveiter será o candidato da oposição na CBF, provavelmente concorrendo com Ednaldo Rodrigues, presidente destituído, de quem foi vice. Zveiter não concordava com a gestão centralizadora de Ednaldo e preferiu sair da entidade. Agora volta para concorrer com força total e em condições de assumir a cadeira. Alguns presidentes de federações alegam que realmente é preciso ter alguém mais bem preparado para sentar naquela cadeira. Zveiter fala vários idiomas, tem 41 anos, é respeitado no mundo do futebol, pois já foi presidente do STJD, e goza de prestígio na Fifa. Ednaldo tenta convencer os presidentes de federações a não perderem o poder, abrindo espaço para alguém que não esteja entre seus pares. A disputa deverá ser acirrada, mas é preciso que a CBF respire novos ares com alguém como Flávio Zveiter, que pensa moderno, tem planos importantes e pode devolver o prestígio a entidade, tão maltratada nos últimos tempos.

Ednaldo sem apoio

Presidentes de federações têm reclamado que Ednaldo Rodrigues, quando presidente, se fechou em copas, não atendia ligações, não recebia seus pares e fez uma gestão centralizadora, quase “ditadora”. Não convidava os presidentes para viagens, quando eles iam ao Rio de Janeiro, não os recebia para jantar, e não atendia a pedidos de ingressos para jogos da Seleção Brasileira. Foi criticado por vestir o uniforme da comissão técnica e ficar “bajulando” jogadores dentro do gramado. Chegou a ser desacatado por Neymar, no jogo em Cuiabá, contra a Venezuela, quando ouviu “cobras e lagartos” da boca do atacante. Por tudo isso, Ednaldo foi vendo seus pares se afastarem e talvez não tenha o apoio das federações para conseguir se eleger. Ainda tem como desafeto Gustavo Feijó, presidente da Federação Alagoana, e Fernando Sarney, de quem tirou o cargo na Fifa e Conmebol.

Gabigol x Fla

Tá na cara que a relação Gabigol-Flamengo já foi para o espaço há tempos. Reconhecido pelos títulos que conquistou, marcando gols nas finais de Copa Libertadores, ele quis se tornar mais ídolo que Zico e aí caiu do pedestal. Para piorar, Tite, novo técnico rubro-negro, já declarou sua preferência por Pedro, levando-o, inclusive, para a Copa do Mundo do Catar, e mantendo-o como titular no fim da temporada. Gabigol deu entrevista polêmica a um desses youtubers e a repercussão na Gávea foi a pior possível. O Corinthians quer o jogador, mas terá que abrir os cofres no começo de janeiro ou esperar até junho, quando ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe, saindo do Flamengo, de graça. Não é descartada a renovação dele, mas a pedida de R$ 2,5 milhões mensais desanimou os dirigentes. O atacante tem apoio de parte da torcida, mas a imprensa tem detonado sua pífia participação nesta temporada, uma das piores de sua carreira. Vale lembrar que Gabigol fracassou na Inter de Milão e Benfica, e nenhum clube europeu se interessou por ele.

Fernando Gago

Seria esse o técnico ideal para o Cruzeiro? O argentino fez um bom trabalho no Racing, mas será uma incógnita, caso seja contratado pelo Cruzeiro, para fazer a renovação e contratações necessárias para a próxima temporada. Acredito que o Cruzeiro deveria investir num técnico mais experiente, para não incorrer nos mesmos erros desta temporada. Não adianta trazer o Guardiola, se não investir em contratações nível A. O torcedor sofreu até a penúltima rodada e não quer mais passar por isso em 2024. A maioria sugere que Ronaldo Fenômeno venda a sua parte e vá investir em outro lugar. O sonho da torcida celeste é ter Pedro Lourenço como dono da SAF, pois ele sim tem identidade com o torcedor e com o clube. Resta saber se Ronaldo está disposto a vender sua parte, se isso é possível pela lei, e quanto seria o valor, já que a torcida diz que ele não fez aporte nenhum até agora.