Torcedores me pedem para que eu compare o atual momento do Atlético com o do Cruzeiro. Com a sinceridade que me é peculiar, digo que o momento alvinegro é de tranquilidade, progressão e projetos de títulos. Já o do Cruzeiro é de indefinição, sem conquistas a curto prazo e de muita luta. Contra fatos não há argumentos, e aqui vou colocar alguns deles. O Atlético SAF é gerido por três bilionários, Ricardo Guimarães, Rubens Menin e Rafael Menin, apaixonados pelo clube, que entregaram um estádio moderno e belíssimo, que causa inveja naqueles que dele falam mal. Tem um time que ficou em terceiro lugar no Brasileiro e só não foi campeão porque não acreditou em si próprio e perdeu pontos nos 10 primeiros jogos com o técnico Luiz Felipe Scolari. Mas, de 2021 para cá, tem brigado com Flamengo e Palmeiras, principais concorrentes. Tem a maior dívida entre os clubes brasileiros, mas a qualquer momento um dos bilionários pode meter a mão no bolso e quitá-la. Depende só da vontade deles. Tem o melhor diretor de futebol do país, Rodrigo Caetano, que por onde passa deixa saudades, tamanha a sua competência. Está no radar de vários clubes brasileiros, inclusive do Corinthians. Portanto, esse é o Atlético atual, com equilíbrio, estrutura e qualidade. Claro que vai precisar reforçar o time, que tem a melhor dupla de ataque do país, mas isso vai acontecer em 2024.

Já o Cruzeiro penou para não cair, tem um presidente omisso, Ronaldo Fenômeno, que pouco fica em Belo Horizonte para cuidar de seu clube. Ele detém 70% das ações da SAF, prometendo aportar R$ 400 milhões, mas, até agora, o torcedor não viu a cor do dinheiro. Ronaldo montou um time nível B na Série A, e quase arruinou seu belo trabalho em 2022. O Cruzeiro penou até a penúltima rodada para não cair, e só não sucumbiu porque Vasco, Santos e Bahia eram bem piores que ele. Ronaldo tem uma equipe de trabalho sem identidade com o clube, Elias e Paulo André, além do demissionário D’Alessandro. Um time caindo pelas tabelas, onde poucos jogadores se salvam e têm condições de formar a equipe na próxima temporada. Ronaldo não parece ter dinheiro para investir e gere o clube com os próprios recursos que entram. E olha que o torcedor se contentou em não ganhar taças, pois entende a realidade atual, mas passar vergonha e humilhação, como passou nesta temporada, ele não vai aceitar mais.

Há um capítulo à parte que se chama Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH, bilionário, humilde e que tem 20% da SAF. Foi ele quem salvou o Cruzeiro da falência, pagando salários, pondo comida na mesa de atletas e funcionários e bancando patrocínios. O sonho da torcida é vê-lo como dono único do Cruzeiro. Pedrinho trabalha muito e não sei se ele teria esse tempo todo para gerir o clube, mas, é claro, conhece a história do Cruzeiro, é torcedor do clube e, com certeza, poderia dar um novo rumo. Ele e Gusttavo Lima, outro bilionário, poderiam tocar o clube. Resta saber se Ronaldo quer vender a sua parte, e quanto isso custaria, já que ele não pôs nenhum centavo lá. Assim como os torcedores do Valladolid, outro clube que pertence a Ronaldo, os cruzeirenses o querem longe da Toca da Raposa. Não deu liga, mesmo ele divulgando uma carta aberta ao torcedor, pedindo desculpas pelos erros cometidos neste ano. Eu acho que o amor acabou e a saída de Ronaldo do Cruzeiro é questão de tempo. Pode ser que eu esteja enganado, mas tudo que começa errado, não pode terminar certo.

O Cruzeiro tem mais títulos que o Atlético, isso também é fato, e sempre representou Minas Gerais para o Brasil e para o mundo. Mas o alvinegro quer entrar na história também pelas taças que pretende conquistar. Até 2013, quando o mais vencedor presidente da história, Alexandre Kalil, ganhou a única Libertadores do clube, o Atlético se vangloriava apenas do Brasileirão de 1971. Mas, de 2013 para cá, com Kalil, ganhou Copa do Brasil, Recopa, além dos estaduais que eu não conto como taças importantes. Na gestão atual, ganhou um Brasileiro e uma Copa do Brasil, além de somar o título de campeão brasileiro de 1937, Torneio da Marinha, o que é uma aberração. Como também são aberrações os títulos de Palmeiras e outras equipes, anteriores a 1971, pois não eram Campeonatos Brasileiros, e sim torneios Roberto Gomes Pedrosa, Taça de Prata e Taça Brasil. O Cruzeiro também reivindicou o título de 1966 e ele foi somado como Brasileirão. Na verdade, de 1971 para cá, Flamengo e Palmeiras Ganharam oito Brasileiros e o Corinthians sete. O Galo, dois, e o Cruzeiro, três. O resto, como diz meu amigo Chico Maia, “é perfumaria”. Portanto, meus caros torcedores.

Ninguém vai tirar a história vencedora do Cruzeiro, suas conquistas e taças, mas o Galo caminha, a passos largos, para somar troféus, escrever sua história nesse quesito e ultrapassar o rival. Somente o tempo dirá se isso vai acontecer.