O empate do Cruzeiro contra o Furacão por 1 a 1 na última rodada tirou do time celeste a chance de eliminar de vez o 'fantasma' do rebaixamento

A imprensa espanhola repercute a crise entre Ronaldo, dono de 70% da SAF do Cruzeiro, e a torcida. Não deu liga, essa é a verdade. Depois de uma campanha brilhante na Série B, o Cruzeiro sofre para fugir do rebaixamento nessa temporada, e a omissão, incompetência e ausência do Fenômeno incomodam a China Azul. A torcida questiona o valor pelo qual ele comprou o clube, a forma como a negociação foi feita e a falta de investimento por parte dele. Dos R$ 400 milhões, valor da venda de 90% do clube, quanto ele pôs de aporte, quanto vai colocar e se realmente tem algum dinheiro para investir? Além disso, Ronaldo vendeu 20% das ações para Pedro Lourenço, esse sim cruzeirense de verdade, identificado com o clube e torcedores, que não deixou o Cruzeiro fechar as portas. O que Ronaldo fez com esse dinheiro, perguntam os torcedores?

Não deu liga 1

Na verdade, o sonho da torcida azul é que Ronaldo venda sua parte para Pedro Lourenço e até Gusttavo Lima, cantor sertanejo, amigo-irmão de Pedrinho, e vá embora do Cruzeiro. Resta saber por quanto Ronaldo venderia, já que até hoje ninguém sabe se ele pôs um centavo no clube. A negociação feita entre ele, o presidente Sérgio Rodrigues e o corretor da XP, Pedro Mesquita, não foi tornada pública, e o torcedor ficar sem saber. Nem os conselheiros, que ajudaram o Cruzeiro a virar SAF, foram informados. As indicações de Paulo André e Elias, ligados ao Corinthians, e D’Alessandro, ídolo do Internacional, não é aceita pelos cruzeirenses. Ronaldo está na contramão da história do clube. E não é só no Cruzeiro. Os torcedores do Real Valladolid, clube que ele é dono da Espanha, não querem vê-lo nem pintado de ouro. Desejam que ela venda o clube, pois, segundo eles, não se dedica como deveria. Pelo jeito, Ronaldo foi Fenômeno só nos gramados, pois como gestor, está deixando a desejar. Não deu liga, definitivamente!

Culpa de Cruzeiro e América

Se o Galo não for campeão brasileiro – pelo jeito ninguém tira o título do Palmeiras –, os culpados serão Cruzeiro e América. O maior rival do alvinegro venceu o primeiro clássico no estádio do Galo, e o América tirou dois pontos do Atlético, em Uberlândia. Tivesse vencido esses dois jogos, o time alvinegro estaria com 68 pontos e a mão na taça. Claro que o Galo perdeu pontos para outras equipes da parte de baixo da tabela, quando Felipão ficou 10 jogos sem vencer, e a torcida, que hoje o aplaude, o chamou de “velho e ultrapassado”, mas a derrota para o Cruzeiro e o empate com o América aconteceram, recentemente, quando o time já havia engrenado. Para os torcedores de Cruzeiro e América, tirar o título do Atlético será comemorado como um grande troféu, já que o Coelho foi rebaixado e o Cruzeiro ainda corre riscos, embora com chances remotas de cair. A verdade é que o futebol brasileiro está na lama, com Cruzeiro e América agonizando, e o Galo, pelo menos, disputando a taça, lá em cima na tabela.

“Profetizei em dezembro de 2022”

Quando o Flamengo demitiu Dorival Júnior e contratou o fraquíssimo Vítor Pereira, escrevi uma coluna e gravei no meu canal de YouTube que o time rubro-negro na ganharia nada nesta temporada e que eu não torceria por ele. O universo conspirou e o fracasso de Landim, Braz e Spindel veio a galope. O rubro-negro não ganhou uma taça sequer, nem mesmo as menos importantes, e amarga um jejum merecido, pela arrogância e incompetência de quem comanda o clube. Eles se acham acima do bem e do mal, e melhores que seus pares. Não são. Torcedores racionais têm nojo dessa trupe que comanda o Flamengo, e se a arrogância continuar, 2024 será mais um ano de fracasso. Tite perde poucos jogos, é verdade, mas perde justamente as decisões, os jogos que não podem perder. O “mentiroso e sem palavra”, como ele mesmo pediu para ser chamado, é a maior mentira que o futebol brasileiro já produziu. Ficarei mais um ano sem torcer pelo meu clube, enquanto esse treinador e essa trupe estiverem por lá.