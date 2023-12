A população e os torcedores de bem vão continuar aceitando os bandidos, travestidos de torcedores e suas facções, depredando patrimônios, ameaçando jogadores, comissão técnica e dirigentes, e prejudicando seus clubes? As autoridades do país do desgoverno vão tomar medidas contra tais facções ou vão “passar pano”, como dizem os jovens? A queda do Santos gerou revolta nas facções e o presidente do conselho deliberativo foi ameaçado por uma delas, durante a eleição de Marcelo Teixeira, e as imagens, que rodam o mundo, são fortes, com os bandidos empurrando um cordão de isolamento feito pelos seguranças, para invadir a sala. O pior poderia ter acontecido. Na noite da queda do time, os mesmos bandidos incendiaram carros, depredaram patrimônio e provocaram o terror na cidade de Santos.



Graças a Deus, o Rei Pelé não está mais entre nós, mas lá do Céu deve ter ficado horrorizado com tudo o que aconteceu. Dos grandes clubes, apenas Flamengo e São Paulo jamais caíram, mas um dia isso pode acontecer. Temos uma resistência à segundona, como se fosse algo do outro mundo. O Palmeiras, 8 vezes campeão brasileiro – o Campeonato Brasileiro foi instituído em 1971, e de lá para cá, Flamengo e Palmeiras ganharam 8 taças e o Corinthians 7. A desorganizada e falida CBF deu títulos anteriores a 1971, na caneta, inclusive o “torneio da Marinha”, ganho pelo Atlético em 1937 – uma vergonha. O Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, Taça de Prata ou qualquer torneio disputado antes de 1971 não eram o Brasileiro. A própria CBF se contradisse ao pôr na taça ganha pelo Atlético em 2021: 50 anos do Campeonato Brasileiro. O torcedor que comemora títulos anteriores, como Brasileirão, se ilude. O Cruzeiro, por exemplo, tem 3 taças do Brasileirão, pois em 1966 ganhou a Taça Brasil, que não era o Brasileiro.

É por essas e outras que estamos sem presidente na CBF, sem técnico e sem rumo, como muito bem escreveu meu companheiro Marcos Paulo em sua coluna no Correio Brasiliense. Futebol à deriva, como escrevi na coluna de ontem, sem perspectiva. Nunca acreditei na vinda de Ancelotti, embora já tenha gravado no meu canal de YouTube e publicado aqui neste espaço que há um documento assinado por ele, cópia do passaporte e alugou uma casa pela CBF para ele, na Barra da Tijuca, aliás, nota dada com atraso na coluna do Lauro Jardim, de O Globo, já que dei na sexta-feira, com exclusividade, e no sábado na coluna Bomba do Jaeci. Os caras são “caras de pau”, nem sequer citam a fonte. Dão a notícia como se fosse deles. Infelizmente é o que mais acontece no “jornalismo” de hoje, com gente despreparada, sem diploma e sem construção de uma carreira sólida. Muito torcedor com microfone na mão, falando para “uma legião de imbecis das redes sociais”, como muito bem disse o poeta e escritor italiano, Umberto Eco, já falecido.

Com o fim do Brasileirão, vai começar a temporada de especulação, mentiras e ilusões. O presidente eleito do Santos já fala em Neymar. É muita cara de pau! Sobre os times mineiros, o Cruzeiro deverá fazer uma barca. Ronaldo promete dias melhores em 2024 e publicou carta aberta ao torcedor, fazendo mea-culpa. É preciso primeiro, que ele diga sei vai investir os R$ 400 milhões pelos quais, supostamente teria comprado o clube, ou se vai formar outro time nível B, para fazer o torcedor sofrer, mais uma vez. Por quê o tal contrato de compra do clube não é tornado público? Ele vai mandar todos os jogadores embora e começar do zero, como fez no começo desta temporada? Se for, será mais um erro, pois é preciso ter uma base formada e buscar peças que encaixem no esquema do novo treinador. Aliás, quem será ele? São muitas perguntas, até agora, sem respostas.

E o Galo, vai perder Rodrigo Caetano para o Corinthians? Se isso acontecer, o alvinegro perderá e muito, pois ele é um dos poucos que entendem de futebol em Vespasiano. E o Coelho, na segundona, voltar mais forte ou vai se contentar em ficar por lá mesmo? São perguntas, por enquanto, sem respostas, mas as especulações vão pipocar, não tenham dúvidas disso. Espero um ano melhor para o nosso futebol, combalido, maltratado, com dirigentes amadores, árbitros péssimos e jogadores que dominam bola na canela. Os fundamentos básicos foram deixados de lado há tempos. É o que temos no país da mentira, violência e corrupção, comandado por um ex-presidiário, que, aliás, vive viajando o mundo, tomando champagne e vinhos caros, dormindo em palacetes e hotéis 6 estrelas, enquanto grande parte dos seus eleitores vive em barracos, com esgoto correndo a céu aberto, sem ter o que comer. Se é “pão e circo” que o povo quer, essa gente sabe dar, e muito bem.