Ontem, no meu canal de YouTube, contei toda a história sobre a negociação da CBF com o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que começou em novembro de 2022 e ainda não teve seu desfecho oficial, mas já é sabido que ele vai renovar com o Real Madrid até 2026, a pedido do presidente do clube, Florentino Perez, que está encantado com o começo de temporada do time merengue, líder do Espanhol, com 100% de aproveitamento na Champions League, e com um trabalho de renovação feito pelo treinador italiano. Quem acompanha meu conteúdo aqui neste espaço e nos meus canais sabe que eu sempre duvidei dessa negociação e contestei a certeza de CBF de que ele seria o técnico a partir da Copa América de 2024. Tudo não passou de um sonho, que virou pesadelo com a notícia que dei ontem, baseado numa fonte que participou da negociação, que vou contar abaixo.

Em novembro de 2022, Flávio Zveiter, então vice-presidente da CBF, chamou Thiago Scuro, CEO do Mônaco, ex-Cruzeiro, para convidá-lo ao cargo de diretor da CBF. Na conversa, Flávio pôs o projeto na mesa. Thiago adorou. O plano era contratar Carlo Ancelotti. Ambos foram ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e puseram o nome do técnico italiano na mesa. Ednaldo se empolgou. Consultou alguns jogadores da Seleção, entrou em contato com Ancelotti, que gostou da ideia. Ednaldo conseguiu um papel assinado por Ancelotti, dizendo que seria o técnico do Brasil a partir de junho de 2024. Eu sempre duvidei dessa negociação, pois o técnico jamais falou sobre o assunto publicamente. Perguntado sobre a questão, sempre se esquivou. Seu empresário, Frank Trimboli, dono da CAA Sports, pressionou o Real a renovar, mas o clube merengue não estava querendo e preferiu aguardar o desfecho da temporada passada, que foi um fracasso. O Real tomou de 4 do City, na semifinal, perdeu o Espanhol e Ancelotti balançou. Mas sua amizade com Florentino Perez e as duas Champions que conquistou com o clube lhe deram fôlego para iniciar esta temporada.

Ancelotti ganhou a Copa do Rei, é líder do Espanhol, com 4 pontos à frente do Barça, vencendo o clássico no Camp Nou, de virada, está com 100% de aproveitamento na Champions League, e faz um belíssimo trabalho de renovação. Os torcedores voltaram a se empolgar com ele, e isso despertou a cabeça de Perez. Semana passada, ele chamou Ancelotti para um jantar e propôs a ele uma renovação até 2026, por mais dois anos. Ancelotti disse sim e só falta a exercer a cláusula de renovação automática, em janeiro. Esta semana ele declarou, seguindo os passos de Mourinho: “só um louco recusaria uma renovação com o Real Madrid”. Em janeiro disse: “por mim eu ficaria nesse clube para o resto da vida”. Era nítida a intenção dele de continuar em Madri, de ganhar mais taças. Infelizmente para a CBF, o papel que ele assinou não vale nada juridicamente e essa será a maior “barrigada” da entidade nos últimos tempos. Com Fernando Diniz contestado, a entidade está de mãos atadas, sem saber o que fazer. Ainda não há nada oficial, mas a fonte garante que não haverá retrocesso. O contrato entre Real e Ancelotti, por mais dois anos, já está garantido e será assinado em breve.

Há outros nomes no mercado. José Mourinho e Jorge Jesus talvez aceitem dirigir a Seleção Brasileira. Ancelotti foi um “sonho de verão”, e como tal vai deixar um grande vazio nos que acreditavam na contratação dele. Ednaldo vive uma espécie de “inferno astral”, pois há um movimento para tirá-lo da presidência da CBF, numa espécie de golpe. Os próximos dias serão decisivos para seu futuro. Uma coisa é certa: Ancelotti terá seu contrato renovado com o clube merengue, e por mais dois anos. O sonho virou um grande pesadelo.