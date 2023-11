Tite fez “brilhante nas Eliminatórias, classificando o Brasil com os pés nas costas”, dirão alguns. Sim. Sabedor dos problemas do nosso futebol, que anda na lama, ele optou por um time retrancado, que não era ameaçado pelas seleções da América do Sul. E olha que ele ainda tinha um material humano bom nas mãos. Mas tudo que nós queríamos era um treinador que gostasse da tabela, do toque, do drible, do gol, e Fernando Diniz é esse cara. Porém, há um detalhe importante: ele treina o Fluminense há dois anos, e, no dia a dia do clube, pode ser bastante ofensivo, ainda que corra riscos na defesa. Já vi jogos do Fluminense em que ele venceu por 5 a 3, contra o Goiás, por exemplo. Faz muitos gols, mas leva bastante. É como no futebol do passado, com grandes esquadrões. Diniz, aos poucos, vai tirando os engodos de Tite – embora ainda haja alguns – e montando o time ao seu modo.

Bastaram duas derrotas para o forte Uruguai e para a Colômbia para o mundo desabar em cima dele e da CBF. Ora senhoras e senhores, se deram seis anos ao retranqueiro Tite, por que não dá um pouco mais de tranquilidade a Fernando Diniz? Ele está apenas começando um trabalho, que será árduo, já que não temos jogadores de qualidade. Quando olhamos que Emerson Royal e Renan Lodi são nossos laterais, realmente é para desanimar. Pra quem já teve Leandro e Júnior, Carlos Alberto e Everaldo, Cafu e Roberto Carlos, ter que assistir esses Emerson e Renan é realmente para desistir. Os torcedores alegam que “quem convoca são os empresários, haja vista que, tão logo uma convocação esdruxula surge, os caras já são cobiçados por times europeus.” Não posso dizer isso, pois só falo aquilo que posso provar, mas, já vimos cada convocação que até Deus duvidaria!

Se a gente, que é exigente, quer ver o Brasil voltar ao seu melhor futebol, temos que dar tempo para Diniz trabalhar. E eu já escrevi para ele cortar as amarras de Tite, um grande fracassado em seleção. Eliminatórias não valem taça e o Brasil sempre esteve em todos os mundiais, ou seja, o trabalho dele foi pífio. Só mesmo os puxa-sacos para enaltecer isso. Tite pratica o antifutebol, e levou para as duas Copas sua patota, alguns jogadores machucados. Diniz gosta da arte, da tabela, do drible. Porém, a safra é ruim. Temos Rodrygo, Vini Júnior, Endrick e Vitor Roque. Esses garotos têm que ganhar experiência para estarem prontos em 2030, pois não acredito em conquista em 2026. A imprensa espanhola garante que o Real quer renovar com Ancelotti e, dessa forma, ele não seria o técnico da Seleção Brasileira. Portanto, é dar força ao Diniz, pois com tempo de trabalho, acredito que ele possa montar um time confiável e jovem. A França tem seleção para mais duas Copas. Montou um time jovem em 2018, ganhou, foi finalista, ano passado, e deverá fazer outra final em 2026, para mim, contra a Inglaterra. Acertei os finalistas de 2014, quatro anos antes, como acertei também, ano passado, também 4 anos antes. Por isso estou apostando em França e Inglaterra em 2026. É apenas palpite pela força das duas seleções.

A prova maior de que o futebol brasileiro está na lama é a renovação do contrato de Fernandinho, 39 anos, no Athletico-PR, e a contratação de Luiz Gustavo, pelo São Paulo, jogador de 37 anos, que entregou o Brasil nos 7 a 1, junto com Fernandino, Davi Luiz e outros engôdos. O Atlético foi campeão com Hulk, em 2021, que foi o melhor jogador em atividade no Brasil. Ele que só jogou no Porto, leste europeu e China, e nunca foi cogitado pelos grandes times europeus, como Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester United. Mas, para o Brasil, eles servem, e muito. E isso impede que um jogador jovem, da posição, tenha chance. Incompetentes que são, os dirigentes preferem repatriar ex-jogadores em atividade que o Velho Mundo não quer mais. Por tudo isso, é muito difícil o Brasil ganhar uma Copa novamente, enquanto tivermos essa mentalidade arcaica, de não permitir renovação, e enquanto tivermos essa safra ruim, que surge a cada temporada, com uma ou outra exceção. Diniz não é culpado de nada, mas deverá ser massacrado, caso a Argentina nos derrote, amanhã, no Maracanã, o que é bem provável, pois os Hermanos têm mais time, mais grupo, mais tudo, e um ET chamado Messi. Pobre Diniz, vai pagar pelo péssimo momento do futebol brasileiro, na lama e carente.