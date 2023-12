Com passagens pelo Vasco e Flamengo, Rodrigo Caetano vem fazendo história no Atlético, ajudando com boas contratações como a de Felipão

Conheci muitos diretores de futebol em uma época em que não eram remunerados e trabalhavam pelo amor aos clubes. Não podemos esquecer Ivo Melo – o melhor de todos –, Marcelo Guzella e tantos outros que estiveram à frente do Clube Atlético Mineiro. A era moderna chegou e o Galo teve alguns diretores remunerados. Uns péssimos, sem conhecer de futebol e com intenções duvidosas.

Foi aí que Rodrigo Caetano entrou em cena. Profissional dos mais qualificados no mercado e respeitado por sua competência, lisura e caráter, observa sempre o lado do clube. Com ele não tem conchavo com empresário, não tem conversa fiada. É preto no branco. Foi ele quem escolheu e bancou Felipão como treinador. Foi criticado quando o atual treinador ficou 10 jogos sem vencer e foi chamado de “velho ultrapassado” pela torcida.

Caetano acreditava no que tinha feito e manteve Felipão, apesar da pressão. O Galo começou a ganhar jogos, ultrapassar adversários e chegou na penúltima rodada com chances de título. A vitória sobre o São Paulo, sábado, deixou a torcida com o grito do “eu acredito”, aquele usado na Libertadores de 2013, quando o mais vencedor presidente da história do clube, Alexandre Kalil, ganhou a única Libertadores que orgulha os torcedores. Kalil tinha um baita diretor de futebol, o saudoso Eduardo Maluf.

Jantei uma única vez com Rodrigo Caetano, quando o conheci, pessoalmente, lá no Tas Te Vin, em Lourdes. Eu já o admirava, pois acompanhava seu trabalho nos clubes do Rio. Ele ficou anos no Vasco, e no Flamengo ajudou Bandeira de Melo a organizar o clube. Caetano caiu como luva no Galo, pois é dos poucos que entendem de futebol.

Ele é racional e não apaixonado, por isso as coisas fluem bem. Um profissional desejado por vários clubes do Brasil. O novo presidente do Corinthians quer conversar com ele e fazer uma bela proposta. Caetano está feliz no Atlético Mineiro, mas sabe que trabalhar em São Paulo ou Rio de Janeiro tem outro peso. Sempre foi e será assim. A questão salarial para ele nem pesa tanto, já que é muito bem remunerado, mas como já teve convite para ser diretor da CBF, entende que o Corinthians pode levá-lo a outro patamar.

Rodrigo Caetano tem todos os jogadores mapeados e quando contrata, sabe o que pode esperar deles. Não foi ele que trouxe Vargas e outros engodos que estão pesando na folha salarial do clube. Como é bom poder falar bem de um profissional que representa sua classe com dignidade e caráter.

Já vimos vários jogadores acusando diretores de futebol de “levar grana” em negociações. Uma vergonha que deve ser expelida do futebol. O cara tem que ser profissional, defender os interesses do clube. Os diretores ganham fortunas por mês, mas, ainda assim, têm sede de dinheiro.

O Atlético está muito bem servido, e se Caetano resolver sair, será pelo lado profissional, pois sei que ele andou chateado com algumas críticas de parte da imprensa e de torcedores. Nunca se abateu com isso, mas é claro que fica uma mágoa. O cara foi o grande responsável pelos títulos de 2021, quando montou um time que encantou o Brasil.

Se perder Rodrigo Caetano, o Atlético Mineiro não vai encontrar alguém com sua competência, seriedade e qualidade. Além disso, como escrevi acima, é dos poucos que conhecem futebol de verdade, e perder um profissional desses, comprometeria o trabalho na temporada 2024. Será que a torcida terá a humildade de pedir a permanência dele no clube?



VIRTUAL CAMPEÃO

Mesmo com as vitórias de Flamengo e Atlético Mineiro, o Palmeiras é o virtual campeão. Derrotou o Fluminense, ontem, por 1 a 0, chegou a 69 pontos e 20 vitórias. Ainda que perca para o Cruzeiro na quarta-feira, no que não acredito, e Galo e Fla ganhem seus jogos, chegando ao mesmo número de vitórias, o Porco teria uma vantagem gigantesca no saldo de gols, primeiro critério de desempate. Pelo jeito, Flamengo e Atlético morrerão abraçados e ficarão só no “cheirinho e no eu acredito”.



RONALDO

O Fenômeno estará no Mineirão, na quarta-feira, para assistir Cruzeiro x Palmeiras. A torcida anda de bronca com ele e a lua de mel acabou faz tempo. O desejo do torcedor é que ele venda ou entregue a sua parte, já que comprou o clube sem pôr um centavo. Ronaldo tem imagem ligada ao Corinthians, assim como Elias e Paulo André, e a péssima campanha deixou os torcedores furiosos. O desejo maior é ter Pedro Lourenço, cruzeirense de verdade, proprietário do Supermercados BH, como dono único do clube. Ele tem 20% da SAF, pela qual pagou R$ 100 milhões. Ronaldo vive inferno astral no Brasil e na Espanha, já que a torcida do seu outro clube, o Valladolid, não quer vê-lo nem pintado.