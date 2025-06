Customização criativa

Anacapri aposta em uma das principais tendências internacionais para o Dia dos Namorados, e lança kits personalizáveis para os tênis do modelo A25. Batizados de shoe charms, os acessórios — que incluem pingentes, cadarços, correntes e pins exclusivos — vêm se consolidando como uma forma de expressão de estilo e criatividade ao redor do mundo. Anacapri traz a proposta ao Brasil, estimulando a criatividade dos consumidores ao oferecer a oportunidade de transformar os tênis em peças únicas, cheias de personalidade e significado. São cinco combinações de cadarços e pins que propõem diferentes moods. Entre as inspirações, destaca-se um visual mais romântico, com cadarço de voil transparente e pins delicados em formato de corações e flores. Para os fãs de estampas, o paisley e o xadrez ganham protagonismo. Para os fashionistas tem o animal print com pins de yin-yang, estrela, urso e ponto de luz.

A Dakota, marca de calçados femininos, lança coleção que celebra a autenticidade e a liberdade de ser você mesma, marcando um novo capítulo na conexão da grife com o universo feminino contemporâneo, com um olhar voltado para a mulher moderna e confiante. A linha de acessórios da marca é símbolo de versatilidade e personalidade. A atriz Giovanna Lancellotti estrela a campanha.

Em celebração ao amor, a joalheria Sauer lançou o pendente Toi & Moi, uma peça atemporal que homenageia os laços afetivos. Feita em ouro 18 quilates e lápis-lazúli, a joia traz as inscrições “TOI” e “MOI”, que em francês significam “você” e “eu” — um gesto simples, mas cheio e significado. Guiada pelo manifesto “Você e eu. Nada mais. Tudo está aí”, a marca convida à reflexão sobre o essencial nas relações humanas. A escolha do lápis-lazúli, pedra associada à sabedoria, profundidade e verdade, reforça a ideia de conexões construídas com intenção, cuidado e significado.

