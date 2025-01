Vários em um

Produtos multifuncionais são o chamariz da coleção que a Eudora acaba de lançar com a influenciadora Niina Secrets. A ideia é mostrar que “não precisamos de muitos produtos para criar uma maquiagem incrível”, explica a paulistana. O lançamento envolve três itens, entre eles o batom Duo Perfect Match, disponível nas cores rosa, avelã, vermelho e marrom malva, que define e preenche os lábios. Já o blush Stick Daily, encontrado nos tons rosa, coral e malva, pode dar acabamento natural ao rosto, lábios e olhos. Fechando a linha, o iluminador líquido Luminous, em rosé e bronze, que proporciona efeito glow instantâneo no rosto e nos olhos.

Todo dia é dia

“Segunda-feira / Amanhã / Hoje / Agora / Todos os dias eu começo”. A nova campanha da Hering Sports, marca de esportes da Hering, aproveita o início do ano para incentivar o primeiro passo em busca de uma rotina ativa e saudável. A coleção apresenta peças versáteis que transitam entre os treinos e os compromissos do dia a dia, entregando conforto e estilo. A linha feminina reúne itens como leggings, tops e shorts. Destaque para o macaquinho sem costura em poliamida e elastano, que é uma das grandes apostas da marca. Já os homens podem se vestir com bermudas, camisetas, regatas e jaquetas. Tecidos tecnológicos proporcionam toque gelado e secagem rápida. Para ajudar a transformar metas em realidade, a Hering Sports está premiando quem fizer compras acima de R$ 299,99 no site ou aplicativo com 15 dias gratuitos de treino em qualquer academia Smart Fit do Brasil (são mais de 700 unidades).

Ano verde

Para celebrar o Ano Novo Chinês – que começa no dia 29, regido pela serpente –, a Montblanc apresenta coleção que reverencia a arte da caligrafia e a rica herança do artesanato da China. Sem dúvida, o objeto de desejo é a caneta-tinteiro Meisterstück Calligraphy Solitaire Celadon Dégradé, que mescla a cor celadon (semelhante ao verde jade, inspirada na porcelana chinesa Celadon) com detalhes em dourado. A estampa especial reinterpreta o zigue-zague da tecelagem de bambu. Esculpida à mão em ouro maciço 18k, a pena curva permite uma variedade de larguras de linhas, formas e estilos, sendo adequada para desenhos detalhados. O tom verde da coleção também aparece em estojos de caneta, cadernos e mochilas de couro.