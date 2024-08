Para homens elegantes, uma boa pedida são as bolsas de couro da iPlace, que combinam funcionalidade e sofisticação, projetadas para complementar o estilo de vida moderno, como a mochila Côrtes e a bolsa transversal Dom. A mochila Pampas Côrtes, disponível nas cores preta e marrom, é ideal para homens que valorizam a praticidade sem abrir mão do estilo. Compartimentos organizados e detalhes em couro conferem um toque sofisticado. Já a bolsa transversal Dom é a escolha perfeita para quem aprecia versatilidade. Seu design compacto e refinado permite carregar itens essenciais com facilidade, e o couro premium garante durabilidade e um visual elegante.

Esportivo

A New Era Cap lança coleção com três temas: gastronomia, o mundo náutico e os esportes americanos. Para quem curte combinar os looks e exibir a sintonia, a linha Mini Me é a escolha perfeita ao trazer opções em tamanhos adulto e infantil. São três bonés, sendo dois 9TWENTY, com tecido leve e execuções em tom sobre tom, e um 9FORTY com painéis contrastantes em branco e azul-marinho. Para o vestuário, são quatro opções de camisetas explorando a temática dos esportes americanos como elementos principais.



Descontração

A BR Sport dá show quando o assunto é estilo casual, unindo autenticidade e tecnologias de conforto. Os sneakers branco, reis do street style, chegam com um twist de sofisticação, revelando um ar descontraído. Ficam bem com tudo, jeans ou alfaiataria.