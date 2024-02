Motivada pela majestade, cores e beleza natural da flor de Jade, planta nativa das Filipinas, a Le Lis Casa apresenta a coleção que recebe o nome da planta. Composta por prato raso, prato de sobremesa, saladeira, bowl e xícara de chá, a linha é produzida em porcelana. Destaca-se por trazer uma paleta de cores em tons vibrantes de azul, verde e turquesa, que simbolizam também o fascínio e o encanto pelo pavão, uma das aves mais exuberantes da natureza.

Papetes

Hit dos anos 1990 (surgiu no século 18, na Alemanha), as papetes voltaram e invadiram todos os lugares.O aumento na demanda se justifica pelo conforto e pela busca por itens multifuncionais, que

se encaixam em qualquer ocasião, do trabalho ao lazer. Com a grande variedade de modelos e materiais, a sandália assumiu papel-chave em looks sofisticados. A Beira Rio (foto) e a Vizzano estão com grande variedade de modelos.

SAY CHEESE

A Puma e a Cheetos lançaram coleção assinada pelo jogador de basquete norte-americano Scoot Henderson. Destaque para o tênis Scoot Zeros X Cheetos®, no qual a autêntica cor laranja se mistura com o mantra pessoal de Henderson: “Overly Determined to Dominate (O.D.D)”, em português, Excessivamente Determinado a Dominar, e a icônica pelagem de Chester Cheetah, mascote da marca de pestisco.

A tecnologia é pensada para amortecer a aterrissagem e impulsionar.