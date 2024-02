Em conjunto com a marca global Highsnobiety, Lacoste lança atualização exclusiva da franquia do sneaker L003 acompanhada de peças de vestuário. A collab traz uma abordagem elevada da silhueta para o dia a dia, em um ano em que a Lacoste promete tomar conta da cultura, da moda e do estilo. O sneaker tem estilo e tecnologia de alto desempenho. Composto por uma parte superior multitextura, com vários atributos como malha, couro, camurça felpuda e forro frisado, o modelo tem uma entressola de EVA para amortecimento com inserções de TPU para estabilidade. Isso se une a uma parte externa de borracha com pontas antiderrapantes, formando um visual contemporâneo e atraente.

Óculos

O célebre campeão da NBA e empresário Dwyane Wade continua sua relação com a Maison Versace e estrela a campanha dos óculos de sol e de grau da última coleção masculina. São três modelos, entre eles óculos de sol retangular com parte superior plana, uma estrutura em camada dupla em acetato reciclado e dobradiças distintivas em metal nas hastes, além da decoração Medusa característica. O segundo tem formato retangular estreito, com contornos simplificados e perfil plano, a placa decorativa que exibe a Medusa envolvente em metal e uma estrutura de camada dupla em acetato reciclado. E os óculos de grau quadrado produzido com acetato reciclado e estrutura em camada dupla em cor contrastante, ambos visíveis na armação frontal e nas hastes, além de dobradiças em metal com as placas que exibem o medalhão Medusa.

Carnaval

Pela primeira vez, a Vult lança coleção especial de carnaval.Em edição limitada, a Linha Colors traz muito brilho e diversidade de cores. A coleção é 100% vegana, cruelty-free e conta com cartuchos de embalagens com 30% de PCR (materiais pós-consumo reciclados). São 11 itens: gloss, ecoglitter multifuncional, sombra holográfica, máscara para cílios e esmaltes.