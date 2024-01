As joias estão cada vez mais em alta como protagonistas de uma produção. Seja na cidade, nas festas de pré-carnaval, na piscina ou na praia, vale misturar peças com pedras em diversas cores e tamanhos, materiais diferentes como madeira e ouro e, inclusive, mesclar o ouro amarelo com o branco. A joalheria Abigail Roiz desenvolveu uma coleção bem eclética e moderna para atender à tendência atual, de joias para compor o look, ressaltando a beleza da produção e que destacam a mulher, para serem usadas em todas as ocasiões.

RECICLADAS

A Nespresso se uniu a duas marcas também suíças – Mammut (empresa de artigos esportivos) e HeiQ (de materiais duráveis e de alto desempenho, líder em inovação têxtil) e criou a Extraordinary Jacket, uma peça única, ideal para quem pratica atividades ao ar livre durante o inverno, ou em lugares frios, e busca estilo e conforto. A confecção usou parte do alumínio de cápsulas recicladas, trabalhadas com alta tecnologia e sustentabilidade. A jaqueta tem isolamento superleve Ajungilak®, desenvolvido exclusivamente pela Mammut, e recebe a tecnologia HeiQ XReflex 3D, criada pela Xefco com as cápsulas Nespresso, para formar um tecido que reflete a radiação de calor do corpo dentro das camadas de isolamento, para que o usuário não precise produzir mais energia para se manter aquecido, mesmo em condições severas e exigentes.



Verão

Ticiane e Helô Pinheiro estrelam a campanha do novo drop de verão da Flor de Lis, intitulada “Cheias de Graça”, que narra a fascinante história da canção “Garota de Ipanema”, inspirada na sua musa, Helô Pinheiro. A marca tem como grande inspiração as mulheres brasileiras: autênticas, elegantes, sofisticadas e apaixonadas pela vida.