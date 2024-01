A NV, marca fundada por Nati Vozza, acaba de lançar o seu preview de inverno 2024, inspirada na maior cidade do Brasil. Intitulada “Born in São Paulo”, a coleção apresenta peças urbanas com diferentes texturas – inclusive croco, hit da temporada –, estampa inédita e a clássica alfaiataria. Com clima cosmopolita, vibrante e autêntico, a campanha dá foco ao mix and match, com as diversas possibilidades de sobreposições, que permitem combinações inteligentes entre as mesmas peças.

COLÔNIAS

Inspirada na energia vibrante e na alegria contagiante da juventude, a linha de colônias tweens da Giovanna Baby é uma celebração da vitalidade e da individualidade. São quatro fragrâncias, cada uma delas cuidadosamente elaborada para refletir a personalidade única dos destinatários: Bia, Mia, Lia e Max. Cada frasco carrega a identidade visual da marca, remetendo aos clássicos cheirinhos de Giovanna Baby, mas com um toque a mais de cor em cada colônia.

Wish

Lupo lança coleção de meias infantis inspirada na nova animação da Disney “Wish: O Poder dos Desejos”. O lançamento conta com três modelos, apresentando estampas que destacam os personagens, como a jovem aventureira Asha e a Estrela, além de outros elementos lúdicos do filme. A proposta foi unir a magia da Disney às meias e conquistar o coração e os pés dos clientes.