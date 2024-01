A Handred lançou o segundo drop da coleção de verão, que foi inspirada na arquitetura e design de móveis do famoso Sergio Rodrigues, protagonizando a estampa Personagens, na qual são evidenciadas referências dos anos 1970, em preto e branco, enriquecidas por minuciosas estampas.

Tommy Hilfiger lançou a coleção de relógios automáticos TH85 Divulgação

Relógios

A Tommy Hilfiger lançou a coleção de relógios automáticos TH85, marcada por sua capacidade de funcionamento contínuo sem a necessidade de troca de baterias. Inspirada no ano de 1985, a linha celebra quase 40 anos de herança, oferecendo uma fusão de relógios clássicos e contemporâneos, que incorporam modernidade e elegância. São três modelos com design sofisticado, caixa de aço inoxidável, pulseiras de três elos, resistência à água de até 100 metros e monograma TH gravado na coroa.

Louças com três modelos de pratos, assinados pela Greco Design Divulgação

Louça exclusiva

Os sócios Cacau e Pablo Teixeira, proprietários do Cabernet Butiquim, decidiram investir em design de qualidade e lançaram uma linha de louças com três modelos de pratos, assinados pela Greco Design. São pratos de sobremesa, raso e fundo, com ilustrações exclusivas inspiradas na atmosfera do gastrobar.