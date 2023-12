Para fechar o ano - e a coleção que marcou a retomada da Jade² ao mercado - com chave de ouro, Jade Picon chega agora com o drop “Fire Confidence”. Com estampas inspiradas na íris de seus olhos e nas cores do pôr do sol, as peças são pensadas exatamente para essa época de fim de ano, trazendo looks para curtir as festas e o verãozão. A linha também conta com biquínis, criadas em colaboração com a Solar Soul, mais conhecida como SS Beachwear.

Cor do ano

A Calçados Bottero foi rápida no gatilho e lançou coleção de calçados na cor da Pantone para o ano de 2024, a Peach Fuzz, um tom de pêssego suave e aveludado. Ela é descrita como espírito abrangente que enriquece a mente, o corpo e o coração. "Sutilmente sensual, o tom traz uma sensação de ternura e comunica uma mensagem de carinho e compartilhamento, comunidade e colaboração”, diz o comunicado oficial. Na foto, sandália em couro summer burnish pêssego, de salto bloco alto encapado em cordas.

Óculos

Para celebrar a atitude vibrante do estilo Guess, a marca traz para a temporada modelos que marcam pela energia das cores vibrantes e do brilho. Entre os modelos, a Mini-me da Guess Eyewear traz óculos de sol para crianças e adolescentes, que interpretam o charme e a personalidade das mulheres em uma dimensão jovem e lúdica. Com design cool, uma armação superstar e aros que brilham e animam, os modelos foram criados para combinar com o mundo dos sonhos dinâmicos que inspira as mulheres.